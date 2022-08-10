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ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, произошла утечка аммиака - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/utechka-1808748694.html
ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, произошла утечка аммиака
ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, произошла утечка аммиака - РИА Новости, 11.08.2022
ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, произошла утечка аммиака
Утечка аммиака произошла в результате обстрела украинскими войсками Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-10T22:57
2022-08-11T09:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
в мире
луганская народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Утечка аммиака произошла в результате обстрела украинскими войсками Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в ДНР и ЛНР. Для ударов в том числе используется артиллерия калибра 155 миллиметров, которую применяют страны НАТО.США неоднократно поставляли Киеву дальнобойные гаубицы M-777 и РСЗО HIMARS, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, нато, россия, владимир путин
22:57 10.08.2022 (обновлено: 09:37 11.08.2022)
 
ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, произошла утечка аммиака

В ДНР сообщили об аварии на аммиакопроводе в результате обстрела пивзавода со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПожар на пивзаводе после обстрела со стороны ВСУ
Пожар на пивзаводе после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Пожар на пивзаводе после обстрела со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Утечка аммиака произошла в результате обстрела украинскими войсками Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Зона поражения составляет два километра", — говорится в официальном заявлении.

ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в ДНР и ЛНР. Для ударов в том числе используется артиллерия калибра 155 миллиметров, которую применяют страны НАТО.
США неоднократно поставляли Киеву дальнобойные гаубицы M-777 и РСЗО HIMARS, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреЛуганская Народная РеспубликаНАТОРоссияВладимир Путин
 
 
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