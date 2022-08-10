22:57 10.08.2022 (обновлено: 09:37 11.08.2022)
ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, произошла утечка аммиака
В ДНР сообщили об аварии на аммиакопроводе в результате обстрела пивзавода со стороны ВСУ
Пожар на пивзаводе после обстрела со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Утечка аммиака произошла в результате обстрела украинскими войсками Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Зона поражения составляет два километра", — говорится в официальном заявлении.
ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в ДНР и ЛНР. Для ударов в том числе используется артиллерия калибра 155 миллиметров, которую применяют страны НАТО.
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