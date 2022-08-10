https://ria.ru/20220810/utechka-1808748694.html

ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, произошла утечка аммиака

ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, произошла утечка аммиака - РИА Новости, 11.08.2022

ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, произошла утечка аммиака

Утечка аммиака произошла в результате обстрела украинскими войсками Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-10T22:57

2022-08-10T22:57

2022-08-11T09:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

в мире

луганская народная республика

нато

россия

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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Утечка аммиака произошла в результате обстрела украинскими войсками Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в ДНР и ЛНР. Для ударов в том числе используется артиллерия калибра 155 миллиметров, которую применяют страны НАТО.США неоднократно поставляли Киеву дальнобойные гаубицы M-777 и РСЗО HIMARS, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, нато, россия, владимир путин