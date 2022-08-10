18:27 10.08.2022 (обновлено: 19:32 10.08.2022)
Берн и Киев завершили переговоры о представлении интересов Украины в России
Швейцария договорилась с Украиной о представлении интересов Киева в Москве
Федеральный дворец (парламент) в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 авг — РИА Новости. Швейцария договорилась с Украиной, чтобы интересы Киева в России представлял Берн, заявили РИА Новости в МИД страны.
"Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие", — сообщили в швейцарском внешнеполитическом ведомстве.
Также в министерстве рассказали, что страна с самого начала конфликта на Украине была готова предоставить сторонам свои добрые услуги, в частности, переговорную площадку, а также субстантивную и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров.
В 2014 году после перехода Крыма в состав России Украина отозвала для проведения консультаций своего посла Владимира Ельченко, который после этого так и не вернулся в Россию. Москва сделала аналогичный шаг, но спустя три месяца посол Юрий Зурабов приехал в Киев. В августе 2016-го его отозвали из Киева. С тех пор отношения стран оказались фактически понижены, главы дипмиссий в столицах не работали. Продолжали исполнять свои функции только дипломаты, которые отвечали за консульские услуги. Двадцать четвертого февраля на фоне спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.