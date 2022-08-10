https://ria.ru/20220810/ukraina-1808696301.html

Берн и Киев завершили переговоры о представлении интересов Украины в России

Берн и Киев завершили переговоры о представлении интересов Украины в России - РИА Новости, 10.08.2022

Берн и Киев завершили переговоры о представлении интересов Украины в России

Швейцария договорилась с Украиной, чтобы интересы Киева в России представлял Берн, заявили РИА Новости в МИД страны. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:27

2022-08-10T18:27

2022-08-10T19:32

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ЖЕНЕВА, 10 авг — РИА Новости. Швейцария договорилась с Украиной, чтобы интересы Киева в России представлял Берн, заявили РИА Новости в МИД страны.Также в министерстве рассказали, что страна с самого начала конфликта на Украине была готова предоставить сторонам свои добрые услуги, в частности, переговорную площадку, а также субстантивную и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров.В 2014 году после перехода Крыма в состав России Украина отозвала для проведения консультаций своего посла Владимира Ельченко, который после этого так и не вернулся в Россию. Москва сделала аналогичный шаг, но спустя три месяца посол Юрий Зурабов приехал в Киев. В августе 2016-го его отозвали из Киева. С тех пор отношения стран оказались фактически понижены, главы дипмиссий в столицах не работали. Продолжали исполнять свои функции только дипломаты, которые отвечали за консульские услуги. Двадцать четвертого февраля на фоне спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220727/shveytsariya-1805448103.html

https://ria.ru/20220803/shveytsariya-1807021229.html

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в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, донбасс, владимир ельченко, киев