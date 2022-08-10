https://ria.ru/20220810/ukraina-1808668962.html
СБУ объявила в международный розыск бывшего депутата от "Партии регионов"
СБУ объявила в международный розыск бывшего депутата от "Партии регионов" - РИА Новости, 10.08.2022
СБУ объявила в международный розыск бывшего депутата от "Партии регионов"
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об объявлении в международный розыск бывшего депутата от "Партии регионов". РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:02
2022-08-10T17:02
2022-08-10T17:02
в мире
украина
верховная рада украины
партия регионов (украина)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об объявлении в международный розыск бывшего депутата от "Партии регионов"."СБУ объявила в международный розыск экснардепа-коллаборанта от "Партии регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Неназванного бывшего депутата от партии бывшего президента Украины Виктора Януковича "Партия регионов" подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны, коллаборационистской деятельности и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности или религиозных убеждений.Утверждается, что подозреваемый выступал в эфире российских телеканалов в роли эксперта.
https://ria.ru/20220726/rozysk-1805060612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, партия регионов (украина), служба безопасности украины
СБУ объявила в международный розыск бывшего депутата от "Партии регионов"
СБУ объявила в международный розыск неназванного бывшего депутата от "Партии регионов"