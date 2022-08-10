https://ria.ru/20220810/ukraina-1808659656.html

Разведчики из ЛНР обнаружили иностранные боеприпасы под Соледаром

Разведчики из ЛНР обнаружили иностранные боеприпасы под Соледаром - РИА Новости, 10.08.2022

Разведчики из ЛНР обнаружили иностранные боеприпасы под Соледаром

Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР обнаружили на бывших украинских позициях под Соледаром в ДНР боеприпасы иностранного... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:39

2022-08-10T16:39

2022-08-10T16:39

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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР обнаружили на бывших украинских позициях под Соледаром в ДНР боеприпасы иностранного производства, передает корреспондент РИА Новости.В частности, удалось обезвредить немецкую противобортовую мину DM12, предназначенную для уничтожения бронированной техники противника. Мина является довольно редкой.Кроме того, на минометной позиции были обнаружены иностранные мины калибром 120 миллиметров, что в очередной раз доказывает факт прямых поставок западного вооружения украинским войскам.

https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806885890.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

соледар

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, соледар, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр