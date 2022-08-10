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Разведчики из ЛНР обнаружили иностранные боеприпасы под Соледаром - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/ukraina-1808659656.html
Разведчики из ЛНР обнаружили иностранные боеприпасы под Соледаром
Разведчики из ЛНР обнаружили иностранные боеприпасы под Соледаром - РИА Новости, 10.08.2022
Разведчики из ЛНР обнаружили иностранные боеприпасы под Соледаром
Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР обнаружили на бывших украинских позициях под Соледаром в ДНР боеприпасы иностранного... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:39
2022-08-10T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
соледар
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР обнаружили на бывших украинских позициях под Соледаром в ДНР боеприпасы иностранного производства, передает корреспондент РИА Новости.В частности, удалось обезвредить немецкую противобортовую мину DM12, предназначенную для уничтожения бронированной техники противника. Мина является довольно редкой.Кроме того, на минометной позиции были обнаружены иностранные мины калибром 120 миллиметров, что в очередной раз доказывает факт прямых поставок западного вооружения украинским войскам.
https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806885890.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
соледар
украина
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, соледар, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:39 10.08.2022
 
Разведчики из ЛНР обнаружили иностранные боеприпасы под Соледаром

Разведчики из ЛНР нашли на оставленных ВСУ позициях под Соледаром иностранные боеприпасы

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР обнаружили на бывших украинских позициях под Соледаром в ДНР боеприпасы иностранного производства, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, удалось обезвредить немецкую противобортовую мину DM12, предназначенную для уничтожения бронированной техники противника. Мина является довольно редкой.
Кроме того, на минометной позиции были обнаружены иностранные мины калибром 120 миллиметров, что в очередной раз доказывает факт прямых поставок западного вооружения украинским войскам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСоледарУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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