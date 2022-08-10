https://ria.ru/20220810/ukraina-1808659656.html
Разведчики из ЛНР обнаружили иностранные боеприпасы под Соледаром
Разведчики из ЛНР обнаружили иностранные боеприпасы под Соледаром - РИА Новости, 10.08.2022
Разведчики из ЛНР обнаружили иностранные боеприпасы под Соледаром
Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР обнаружили на бывших украинских позициях под Соледаром в ДНР боеприпасы иностранного... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:39
2022-08-10T16:39
2022-08-10T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
соледар
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР обнаружили на бывших украинских позициях под Соледаром в ДНР боеприпасы иностранного производства, передает корреспондент РИА Новости.В частности, удалось обезвредить немецкую противобортовую мину DM12, предназначенную для уничтожения бронированной техники противника. Мина является довольно редкой.Кроме того, на минометной позиции были обнаружены иностранные мины калибром 120 миллиметров, что в очередной раз доказывает факт прямых поставок западного вооружения украинским войскам.
https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806885890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, соледар, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Разведчики из ЛНР обнаружили иностранные боеприпасы под Соледаром
Разведчики из ЛНР нашли на оставленных ВСУ позициях под Соледаром иностранные боеприпасы