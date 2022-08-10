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Киев не готов к конструктиву с Минском, заявило Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 10.08.2022
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Киев не готов к конструктиву с Минском, заявило Минобороны Белоруссии
Киев не готов к конструктиву с Минском, заявило Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 10.08.2022
Киев не готов к конструктиву с Минском, заявило Минобороны Белоруссии
Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, начальник департамента международного военного сотрудничества... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:27
2022-08-10T15:27
в мире
украина
белоруссия
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, начальник департамента международного военного сотрудничества министерства Валерий Ревенко заявил, что республике нужно будет выстраивать отношения с Киевом, но предположил, что готовность украинской стороны к конструктивному диалогу - вопрос не ближайшего времени."Что сегодня с Украиной и как мы будем действовать? Хороший вопрос. Нам все равно надо выстраивать отношения… У нас дипломатия для того предназначена, чтобы выстраивать конструктивные отношения. Когда будет готова украинская сторона к конструктивным отношениям? Вопрос времени. Наверное, не ближайшего времени. Чуть дальше. Но обстановка развивается на юге, в Украине, мы внимательно следим, мы не участники вооруженного противостояния: нашего личного состава, техники, вооружения там нет", - сказал Ревенко в интервью телекомпании "ВоенТВ".По его словам, "из того, что происходило (в последние годы в отношениях Минска и Киева – ред.), создается впечатление, что кто-то поставил задачу сделать (Белоруссию – ред.) из сначала дружественного Украине государства нейтральное, а из нейтрального – в то, которое проводит самостоятельную политику и не рассматривает уже Украину как партнера". "Они нас к этому привели за руку", - сказал Ревенко.По его мнению, трансформация политики Украины в отношении Белоруссии в последние годы произошла под "воздействием извне". В этой связи помощник министра назвал естественным то, что Белоруссия поддержала действия России как своего стратегического союзника на Украине. "Потому что мы видим ряд острых вопросов, которые происходят в Украине и которые влияют… на состояние национальной безопасности нашего государства", - пояснил Ревенко.
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в мире, украина, белоруссия
15:27 10.08.2022
 
Киев не готов к конструктиву с Минском, заявило Минобороны Белоруссии

Помощник министра обороны Белоруссии Ревенко: Киев не готов к конструктиву с Минском

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, начальник департамента международного военного сотрудничества министерства Валерий Ревенко заявил, что республике нужно будет выстраивать отношения с Киевом, но предположил, что готовность украинской стороны к конструктивному диалогу - вопрос не ближайшего времени.
"Что сегодня с Украиной и как мы будем действовать? Хороший вопрос. Нам все равно надо выстраивать отношения… У нас дипломатия для того предназначена, чтобы выстраивать конструктивные отношения. Когда будет готова украинская сторона к конструктивным отношениям? Вопрос времени. Наверное, не ближайшего времени. Чуть дальше. Но обстановка развивается на юге, в Украине, мы внимательно следим, мы не участники вооруженного противостояния: нашего личного состава, техники, вооружения там нет", - сказал Ревенко в интервью телекомпании "ВоенТВ".
По его словам, "из того, что происходило (в последние годы в отношениях Минска и Киева – ред.), создается впечатление, что кто-то поставил задачу сделать (Белоруссию – ред.) из сначала дружественного Украине государства нейтральное, а из нейтрального – в то, которое проводит самостоятельную политику и не рассматривает уже Украину как партнера". "Они нас к этому привели за руку", - сказал Ревенко.
По его мнению, трансформация политики Украины в отношении Белоруссии в последние годы произошла под "воздействием извне". В этой связи помощник министра назвал естественным то, что Белоруссия поддержала действия России как своего стратегического союзника на Украине. "Потому что мы видим ряд острых вопросов, которые происходят в Украине и которые влияют… на состояние национальной безопасности нашего государства", - пояснил Ревенко.
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