https://ria.ru/20220810/ukraina-1808615937.html

Киев не готов к конструктиву с Минском, заявило Минобороны Белоруссии

Киев не готов к конструктиву с Минском, заявило Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 10.08.2022

Киев не готов к конструктиву с Минском, заявило Минобороны Белоруссии

Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, начальник департамента международного военного сотрудничества... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:27

2022-08-10T15:27

2022-08-10T15:27

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белоруссия

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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, начальник департамента международного военного сотрудничества министерства Валерий Ревенко заявил, что республике нужно будет выстраивать отношения с Киевом, но предположил, что готовность украинской стороны к конструктивному диалогу - вопрос не ближайшего времени."Что сегодня с Украиной и как мы будем действовать? Хороший вопрос. Нам все равно надо выстраивать отношения… У нас дипломатия для того предназначена, чтобы выстраивать конструктивные отношения. Когда будет готова украинская сторона к конструктивным отношениям? Вопрос времени. Наверное, не ближайшего времени. Чуть дальше. Но обстановка развивается на юге, в Украине, мы внимательно следим, мы не участники вооруженного противостояния: нашего личного состава, техники, вооружения там нет", - сказал Ревенко в интервью телекомпании "ВоенТВ".По его словам, "из того, что происходило (в последние годы в отношениях Минска и Киева – ред.), создается впечатление, что кто-то поставил задачу сделать (Белоруссию – ред.) из сначала дружественного Украине государства нейтральное, а из нейтрального – в то, которое проводит самостоятельную политику и не рассматривает уже Украину как партнера". "Они нас к этому привели за руку", - сказал Ревенко.По его мнению, трансформация политики Украины в отношении Белоруссии в последние годы произошла под "воздействием извне". В этой связи помощник министра назвал естественным то, что Белоруссия поддержала действия России как своего стратегического союзника на Украине. "Потому что мы видим ряд острых вопросов, которые происходят в Украине и которые влияют… на состояние национальной безопасности нашего государства", - пояснил Ревенко.

https://ria.ru/20220727/granitsa-1805417099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия