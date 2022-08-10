10:41 10.08.2022 (обновлено: 12:52 10.08.2022)
Украинцам предложили доносить на россиян, которые обходят западные санкции
НАПК Украины начал принимать доносы на россиян, которые обходят западные санкции
Город Киев. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На портале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) появилась возможность сообщать о россиянах, которые обходят санкции, сообщили в ведомстве.
"Пока мощные мировые санкции продолжают давить на экономику России, некоторые продолжают находить пути для их обхода. Теперь на портале "Война&Санкции" каждый может сообщить об обходе санкций лицами, которые уже находятся под ними", — цитирует сообщение НАПК издание УНН.
В качестве примера в ведомстве назвали случай, когда госсекретариат Швейцарии по экономическим вопросам разблокировал счета компании "ЕвроХим" после того, как попавший под санкции российский бизнесмен Андрей Мельниченко якобы переписал компанию на жену.
По информации издания, с марта действует специальная группа REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs multilateral task force), которая занимается поиском и арестом активов российской элиты и олигархов, а также подставных лиц.
Международная экспертная группа, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, 6 июня презентовала дорожную карту индивидуальных санкций против российских физических и юридических лиц, число потенциальных кандидатов составило не менее 12 тысяч человек. По мнению авторов, особого внимания заслуживают олигархи, которые смогли избежать санкций.
Как указывал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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