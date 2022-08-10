https://ria.ru/20220810/ukraina-1808505468.html

Украинцам предложили доносить на россиян, которые обходят западные санкции

Украинцам предложили доносить на россиян, которые обходят западные санкции - РИА Новости, 10.08.2022

Украинцам предложили доносить на россиян, которые обходят западные санкции

На портале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) появилась возможность сообщать о россиянах, которые обходят санкции, сообщили... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:41

2022-08-10T10:41

2022-08-10T12:52

в мире

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На портале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) появилась возможность сообщать о россиянах, которые обходят санкции, сообщили в ведомстве.Там напомнили, что западные страны закрыли авиасообщение с Россией, под запретом оказался импорт золота и нефти, Европа сокращает потребление газа, сотни брендов закрыли в России свой бизнес, на тысячи человек наложены персональные санкции.В качестве примера в ведомстве назвали случай, когда госсекретариат Швейцарии по экономическим вопросам разблокировал счета компании "ЕвроХим" после того, как попавший под санкции российский бизнесмен Андрей Мельниченко якобы переписал компанию на жену.По информации издания, с марта действует специальная группа REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs multilateral task force), которая занимается поиском и арестом активов российской элиты и олигархов, а также подставных лиц.Международная экспертная группа, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, 6 июня презентовала дорожную карту индивидуальных санкций против российских физических и юридических лиц, число потенциальных кандидатов составило не менее 12 тысяч человек. По мнению авторов, особого внимания заслуживают олигархи, которые смогли избежать санкций.Как указывал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220724/ukraina-1804634404.html

https://ria.ru/20220410/uchitel-1782792443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей мельниченко, андрей ермак, майкл макфол, швейцария, украина, россия, еврохим