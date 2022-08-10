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Украинцам предложили доносить на россиян, которые обходят западные санкции - РИА Новости, 10.08.2022
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Украинцам предложили доносить на россиян, которые обходят западные санкции
Украинцам предложили доносить на россиян, которые обходят западные санкции - РИА Новости, 10.08.2022
Украинцам предложили доносить на россиян, которые обходят западные санкции
На портале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) появилась возможность сообщать о россиянах, которые обходят санкции, сообщили... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:41
2022-08-10T12:52
в мире
андрей мельниченко
андрей ермак
майкл макфол
швейцария
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На портале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) появилась возможность сообщать о россиянах, которые обходят санкции, сообщили в ведомстве.Там напомнили, что западные страны закрыли авиасообщение с Россией, под запретом оказался импорт золота и нефти, Европа сокращает потребление газа, сотни брендов закрыли в России свой бизнес, на тысячи человек наложены персональные санкции.В качестве примера в ведомстве назвали случай, когда госсекретариат Швейцарии по экономическим вопросам разблокировал счета компании "ЕвроХим" после того, как попавший под санкции российский бизнесмен Андрей Мельниченко якобы переписал компанию на жену.По информации издания, с марта действует специальная группа REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs multilateral task force), которая занимается поиском и арестом активов российской элиты и олигархов, а также подставных лиц.Международная экспертная группа, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, 6 июня презентовала дорожную карту индивидуальных санкций против российских физических и юридических лиц, число потенциальных кандидатов составило не менее 12 тысяч человек. По мнению авторов, особого внимания заслуживают олигархи, которые смогли избежать санкций.Как указывал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804634404.html
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в мире, андрей мельниченко, андрей ермак, майкл макфол, швейцария, украина, россия, еврохим
10:41 10.08.2022 (обновлено: 12:52 10.08.2022)
 
Украинцам предложили доносить на россиян, которые обходят западные санкции

НАПК Украины начал принимать доносы на россиян, которые обходят западные санкции

© РИА НовостиГород Киев
Город Киев - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости
Город Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На портале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) появилась возможность сообщать о россиянах, которые обходят санкции, сообщили в ведомстве.
Там напомнили, что западные страны закрыли авиасообщение с Россией, под запретом оказался импорт золота и нефти, Европа сокращает потребление газа, сотни брендов закрыли в России свой бизнес, на тысячи человек наложены персональные санкции.
"Пока мощные мировые санкции продолжают давить на экономику России, некоторые продолжают находить пути для их обхода. Теперь на портале "Война&Санкции" каждый может сообщить об обходе санкций лицами, которые уже находятся под ними", — цитирует сообщение НАПК издание УНН.
В качестве примера в ведомстве назвали случай, когда госсекретариат Швейцарии по экономическим вопросам разблокировал счета компании "ЕвроХим" после того, как попавший под санкции российский бизнесмен Андрей Мельниченко якобы переписал компанию на жену.
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По информации издания, с марта действует специальная группа REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs multilateral task force), которая занимается поиском и арестом активов российской элиты и олигархов, а также подставных лиц.
Международная экспертная группа, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, 6 июня презентовала дорожную карту индивидуальных санкций против российских физических и юридических лиц, число потенциальных кандидатов составило не менее 12 тысяч человек. По мнению авторов, особого внимания заслуживают олигархи, которые смогли избежать санкций.
Как указывал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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В миреАндрей МельниченкоАндрей ЕрмакМайкл МакфолШвейцарияУкраинаРоссияЕвроХим
 
 
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