https://ria.ru/20220810/ukraina-1808484654.html
В МИД России прокомментировали заявление Киева о бесполетной зоне над ЗАЭС
В МИД России прокомментировали заявление Киева о бесполетной зоне над ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
В МИД России прокомментировали заявление Киева о бесполетной зоне над ЗАЭС
Вместо абсурдных заявлений Владимира Зеленского о бесполетной зоне над украинскими АЭС следовало бы все же организовать инспекцию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T08:35
2022-08-10T08:35
2022-08-10T09:06
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вместо абсурдных заявлений Владимира Зеленского о бесполетной зоне над украинскими АЭС следовало бы все же организовать инспекцию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Давайте сравним требования киевского режима космического масштаба и абсолютно нормальную рутинную процедуру, которая включается каждый раз, когда речь идет о безопасности ядерных объектов - инспекция МАГАТЭ. Может быть, начнем с малого, с того, что очевидно и логично, а не с вот этих фантазий, многие из которых приходят в голову Зеленского, такое впечатление, под действием ядовитых испарений?" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, отвечая на вопрос о требованиях Киева ввести бесполетную зону над украинскими АЭС и предоставить систему ПВО."Начинать надо с инспекции, но, видимо, начнем сейчас с заседания Совета безопасности ООН на этот счет. Как вы знаете, на 11 августа назначено. Россия созывает Совбез, потому что международное сообщество должно оценить ситуацию комплексно, в которую киевский режим всех загоняет", - добавила она.
https://ria.ru/20220810/zaes-1808476484.html
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08:35 10.08.2022 (обновлено: 09:06 10.08.2022)
В МИД России прокомментировали заявление Киева о бесполетной зоне над ЗАЭС
МИД России назвал призывы Киева создать бесполетную зону над ЗАЭС абсурдными заявлениями