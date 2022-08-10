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В МИД России прокомментировали заявление Киева о бесполетной зоне над ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/ukraina-1808484654.html
В МИД России прокомментировали заявление Киева о бесполетной зоне над ЗАЭС
В МИД России прокомментировали заявление Киева о бесполетной зоне над ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
В МИД России прокомментировали заявление Киева о бесполетной зоне над ЗАЭС
Вместо абсурдных заявлений Владимира Зеленского о бесполетной зоне над украинскими АЭС следовало бы все же организовать инспекцию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T08:35
2022-08-10T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
киев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вместо абсурдных заявлений Владимира Зеленского о бесполетной зоне над украинскими АЭС следовало бы все же организовать инспекцию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Давайте сравним требования киевского режима космического масштаба и абсолютно нормальную рутинную процедуру, которая включается каждый раз, когда речь идет о безопасности ядерных объектов - инспекция МАГАТЭ. Может быть, начнем с малого, с того, что очевидно и логично, а не с вот этих фантазий, многие из которых приходят в голову Зеленского, такое впечатление, под действием ядовитых испарений?" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, отвечая на вопрос о требованиях Киева ввести бесполетную зону над украинскими АЭС и предоставить систему ПВО."Начинать надо с инспекции, но, видимо, начнем сейчас с заседания Совета безопасности ООН на этот счет. Как вы знаете, на 11 августа назначено. Россия созывает Совбез, потому что международное сообщество должно оценить ситуацию комплексно, в которую киевский режим всех загоняет", - добавила она.
https://ria.ru/20220810/zaes-1808476484.html
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, киев, россия, оон
08:35 10.08.2022 (обновлено: 09:06 10.08.2022)
 
В МИД России прокомментировали заявление Киева о бесполетной зоне над ЗАЭС

МИД России назвал призывы Киева создать бесполетную зону над ЗАЭС абсурдными заявлениями

Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вместо абсурдных заявлений Владимира Зеленского о бесполетной зоне над украинскими АЭС следовало бы все же организовать инспекцию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Давайте сравним требования киевского режима космического масштаба и абсолютно нормальную рутинную процедуру, которая включается каждый раз, когда речь идет о безопасности ядерных объектов - инспекция МАГАТЭ. Может быть, начнем с малого, с того, что очевидно и логично, а не с вот этих фантазий, многие из которых приходят в голову Зеленского, такое впечатление, под действием ядовитых испарений?" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, отвечая на вопрос о требованиях Киева ввести бесполетную зону над украинскими АЭС и предоставить систему ПВО.
"Начинать надо с инспекции, но, видимо, начнем сейчас с заседания Совета безопасности ООН на этот счет. Как вы знаете, на 11 августа назначено. Россия созывает Совбез, потому что международное сообщество должно оценить ситуацию комплексно, в которую киевский режим всех загоняет", - добавила она.
Фрагмент ракеты после обстрела на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Власти Запорожской области обвинили Киев в сознательном обстреле ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСКиевРоссияООН
 
 
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