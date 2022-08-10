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США пригрозили Ирану "тяжелыми последствиями" - РИА Новости, 10.08.2022
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США пригрозили Ирану "тяжелыми последствиями"
США пригрозили Ирану "тяжелыми последствиями" - РИА Новости, 10.08.2022
США пригрозили Ирану "тяжелыми последствиями"
Администрация США готова возложить на Иран "тяжелые последствия" в том случае, если тот попытается посягнуть на жизни американских граждан, в том числе... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T20:33
2022-08-10T20:33
в мире
джон болтон
дональд трамп
джо байден
сша
иран
корпус стражей исламской революции
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Администрация США готова возложить на Иран "тяжелые последствия" в том случае, если тот попытается посягнуть на жизни американских граждан, в том числе отставных должностных лиц, заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Ранее в среду власти США заочно обвинили одного из членов Корпуса стражей исламской революции в планировании покушения на Джона Болтона, который в бытность президентства республиканца Дональда Трампа занимал пост помощника президента по нацбезопасности."Мы говорили об этом раньше и скажем снова: администрация (президента) Джо Байдена не откажется защищать всех американских граждан от угроз насилия и терроризма. Если Иран посягнет на кого-либо из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить США или служил ранее, то страна столкнется с тяжелыми последствиями", - говорится в письменном заявлении Салливана, которое распространил Белый дом.Представитель властей США подчеркнул, что Вашингтон продолжит задействовать все ресурсы для защиты своих граждан.
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в мире, джон болтон, дональд трамп, джо байден, сша, иран, корпус стражей исламской революции, джейк салливан, администрация президента сша
20:33 10.08.2022
 
США пригрозили Ирану "тяжелыми последствиями"

Белый дом пригрозил Ирану тяжелыми последствиями за посягательство на жизни американцев

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити перед бывшим посольством США в Тегеране
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Администрация США готова возложить на Иран "тяжелые последствия" в том случае, если тот попытается посягнуть на жизни американских граждан, в том числе отставных должностных лиц, заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Ранее в среду власти США заочно обвинили одного из членов Корпуса стражей исламской революции в планировании покушения на Джона Болтона, который в бытность президентства республиканца Дональда Трампа занимал пост помощника президента по нацбезопасности.
"Мы говорили об этом раньше и скажем снова: администрация (президента) Джо Байдена не откажется защищать всех американских граждан от угроз насилия и терроризма. Если Иран посягнет на кого-либо из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить США или служил ранее, то страна столкнется с тяжелыми последствиями", - говорится в письменном заявлении Салливана, которое распространил Белый дом.
Представитель властей США подчеркнул, что Вашингтон продолжит задействовать все ресурсы для защиты своих граждан.
Антиамериканский рисунок в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 23:18
Китай потребовал от США снять все незаконные санкции с Ирана
 
В миреДжон БолтонДональд ТрампДжо БайденСШАИранКорпус стражей исламской революцииДжейк СалливанАдминистрация президента США
 
 
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