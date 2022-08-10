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США пригрозили Ирану "тяжелыми последствиями"
США пригрозили Ирану "тяжелыми последствиями" - РИА Новости, 10.08.2022
США пригрозили Ирану "тяжелыми последствиями"
Администрация США готова возложить на Иран "тяжелые последствия" в том случае, если тот попытается посягнуть на жизни американских граждан, в том числе... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T20:33
2022-08-10T20:33
2022-08-10T20:33
в мире
джон болтон
дональд трамп
джо байден
сша
иран
корпус стражей исламской революции
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Администрация США готова возложить на Иран "тяжелые последствия" в том случае, если тот попытается посягнуть на жизни американских граждан, в том числе отставных должностных лиц, заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Ранее в среду власти США заочно обвинили одного из членов Корпуса стражей исламской революции в планировании покушения на Джона Болтона, который в бытность президентства республиканца Дональда Трампа занимал пост помощника президента по нацбезопасности."Мы говорили об этом раньше и скажем снова: администрация (президента) Джо Байдена не откажется защищать всех американских граждан от угроз насилия и терроризма. Если Иран посягнет на кого-либо из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить США или служил ранее, то страна столкнется с тяжелыми последствиями", - говорится в письменном заявлении Салливана, которое распространил Белый дом.Представитель властей США подчеркнул, что Вашингтон продолжит задействовать все ресурсы для защиты своих граждан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джон болтон, дональд трамп, джо байден, сша, иран, корпус стражей исламской революции, джейк салливан, администрация президента сша
США пригрозили Ирану "тяжелыми последствиями"
Белый дом пригрозил Ирану тяжелыми последствиями за посягательство на жизни американцев