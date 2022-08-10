https://ria.ru/20220810/ugroza-1808731370.html

США пригрозили Ирану "тяжелыми последствиями"

США пригрозили Ирану "тяжелыми последствиями" - РИА Новости, 10.08.2022

США пригрозили Ирану "тяжелыми последствиями"

Администрация США готова возложить на Иран "тяжелые последствия" в том случае, если тот попытается посягнуть на жизни американских граждан, в том числе... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T20:33

2022-08-10T20:33

2022-08-10T20:33

в мире

джон болтон

дональд трамп

джо байден

сша

иран

корпус стражей исламской революции

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Администрация США готова возложить на Иран "тяжелые последствия" в том случае, если тот попытается посягнуть на жизни американских граждан, в том числе отставных должностных лиц, заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Ранее в среду власти США заочно обвинили одного из членов Корпуса стражей исламской революции в планировании покушения на Джона Болтона, который в бытность президентства республиканца Дональда Трампа занимал пост помощника президента по нацбезопасности."Мы говорили об этом раньше и скажем снова: администрация (президента) Джо Байдена не откажется защищать всех американских граждан от угроз насилия и терроризма. Если Иран посягнет на кого-либо из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить США или служил ранее, то страна столкнется с тяжелыми последствиями", - говорится в письменном заявлении Салливана, которое распространил Белый дом.Представитель властей США подчеркнул, что Вашингтон продолжит задействовать все ресурсы для защиты своих граждан.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806808395.html

сша

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джон болтон, дональд трамп, джо байден, сша, иран, корпус стражей исламской революции, джейк салливан, администрация президента сша