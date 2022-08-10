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Заканчивается отсрочка для контрактов по импорту угля из России в Европу
Заканчивается отсрочка для контрактов по импорту угля из России в Европу - РИА Новости, 10.08.2022
Заканчивается отсрочка для контрактов по импорту угля из России в Европу
Срок действия отсрочки для возможности исполнения контрактов, касающихся импорта российского угля в Евросоюз, заключённых до введения соответствующих... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T00:20
2022-08-10T00:20
2022-08-10T00:20
экономика
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
совет ес
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БРЮССЕЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Срок действия отсрочки для возможности исполнения контрактов, касающихся импорта российского угля в Евросоюз, заключённых до введения соответствующих ограничительных мер ЕС, заканчивается 10 августа.ЕС в начале апреля принял пятый пакет санкций в отношении России.Согласно пресс-релизу Еврокомиссии от 8 апреля, он включает в себя "запрет на импорт всех видов российского угля". В релизе Совета ЕС также от 8 апреля говорится, что санкционный пакет предусматривает запрет на закупку угля "с августа 2022 года".Согласно документу по этим ограничительным мерам, который был опубликован в Официальном журнале Евросоюза 8 апреля, "запрещается покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, уголь и другие твердые ископаемые виды топлива, перечисленные в Приложении XXII, в союз, если они происходят из России или экспортируются из России". Также, в частности, запрещается предоставлять определенные услуги, связанные с этими товарами.Однако эти запреты "не применяются на исполнение до 10 августа 2022 года контрактов, заключенных до 9 апреля 2022 года, или вспомогательных контрактов, необходимых для исполнения таких контрактов", отмечается в документе из Официального журнала.Совет ЕС в апреле отмечал, что импорт российского угля в Евросоюз составляет 8 миллиардов евро в год.По данным Минэнерго, доля стран ЕС в общем экспорте российского угля в 2021 году составила 21,8% — это чуть больше 48,7 миллиона тонн угля. В 2020 году показатель был немного выше — 22% от всего экспорта.Как сообщал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта будет переориентирована на альтернативные рынки.
https://ria.ru/20220808/polsha-1808142570.html
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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, совет ес
Заканчивается отсрочка для контрактов по импорту угля из России в Европу
Заканчивается отсрочка для исполнения контрактов по импорту угля из России в Европу
БРЮССЕЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Срок действия отсрочки для возможности исполнения контрактов, касающихся импорта российского угля в Евросоюз, заключённых до введения соответствующих ограничительных мер ЕС, заканчивается 10 августа.
ЕС
в начале апреля принял пятый пакет санкций в отношении России
.
Согласно пресс-релизу Еврокомиссии
от 8 апреля, он включает в себя "запрет на импорт всех видов российского угля". В релизе Совета ЕС
также от 8 апреля говорится, что санкционный пакет предусматривает запрет на закупку угля "с августа 2022 года".
Согласно документу по этим ограничительным мерам, который был опубликован в Официальном журнале Евросоюза 8 апреля, "запрещается покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, уголь и другие твердые ископаемые виды топлива, перечисленные в Приложении XXII, в союз, если они происходят из России или экспортируются из России". Также, в частности, запрещается предоставлять определенные услуги, связанные с этими товарами.
Однако эти запреты "не применяются на исполнение до 10 августа 2022 года контрактов, заключенных до 9 апреля 2022 года, или вспомогательных контрактов, необходимых для исполнения таких контрактов", отмечается в документе из Официального журнала.
Совет ЕС в апреле отмечал, что импорт российского угля в Евросоюз составляет 8 миллиардов евро в год.
По данным Минэнерго
, доля стран ЕС в общем экспорте российского угля в 2021 году составила 21,8% — это чуть больше 48,7 миллиона тонн угля. В 2020 году показатель был немного выше — 22% от всего экспорта.
Как сообщал министр энергетики РФ Николай Шульгинов
, продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта будет переориентирована на альтернативные рынки.