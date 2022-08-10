Подозреваемый в убийстве заявил, что "скопинский маньяк" помог скрыть труп
Подозреваемый в убийстве заявил, что "скопинский маньяк" Мохов помог ему спрятать труп
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в Рязанской области заявил, что Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", помог спрятать труп убитого в его доме человека, идет доследственная проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.
Следственное управление СК РФ по Рязанской области в понедельник информировало, что в воскресенье во дворе заброшенного дома в Скопинском районе обнаружено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания. Как заявляет следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных структурах, убийство произошло в доме Мохова, где компания распивала спиртное, и именно "скопинский маньяк" помог оттащить тело в заброшенный дом. "Подозреваемый дал показания, что они вместе с Моховым действовали. Пока дело (об укрывательстве преступлений - ред.) не возбуждено..., доследственная проверка идет еще", - отметил собеседник агентства.
Мохову, как сообщалось ранее, мировой суд назначил 10 суток административного ареста за отсутствие дома ночью, следует из постановления от 9 августа, опубликованного на сайте судебного участка №31.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта прошлого года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
Вскоре после того как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора – в частности, предлагалось запретить ему общение с журналистами, походы в кафе и подобные заведения, а также обязать отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды. В итоге Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе. В июле текущего года суд вновь дополнил ему ограничения, введя запрет находиться ближе чем на расстоянии в 100 метров от детских садов, школ, детских поликлиник и больниц.
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