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В Нидерландах цены на продукты выросли на 18,5 процента

В Нидерландах цены на продукты выросли на 18,5 процента - РИА Новости, 10.08.2022

В Нидерландах цены на продукты выросли на 18,5 процента

Цены на продукты в супермаркетах в Нидерландах выросли к концу июля на 18,5% по сравнению с сентябрем 2021 года, сообщает Нидерландская телерадиовещательная... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:40

2022-08-10T14:40

2022-08-10T14:40

нидерланды

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ПАРИЖ, 10 авг - РИА Новости. Цены на продукты в супермаркетах в Нидерландах выросли к концу июля на 18,5% по сравнению с сентябрем 2021 года, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на исследование агентства GfK.Агентство исследовало цены на 55 основных продуктов в девяти сетях супермаркетов в Нидерландах в период с сентября 2021 г по конец июля 2022 г. По данным исследования, семья из четырех человек в Нидерландах в среднем тратит на продукты около 7-8 тыс евро за год. Теперь поход в супермаркет обходится на 1,5 тыс евро дороже в год. Стоимость расходов на продукты выросла на 18,5%.Отмечается, что значительно подорожали макаронные изделия, хлеб и кухонные полотенца, в то время как стоимость бананов, шоколада и чистящих средств выросла незначительно.Ожидается, что рост цен на продукты в Нидерландах продолжится по меньшей мере до осени или зимы в связи с последствиями конфликта на Украине и нехваткой зерна и рабочей силы.Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Нидерландах в июле составила 10,3% впервые с 1975 года в связи с возросшими ценами на энергоносители, продукты питания и арендную плату за жилье.

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нидерланды, украина