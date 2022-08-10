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РБК: Банк России отверг идею блокировать переводы свыше десяти тысяч рублей
РБК: Банк России отверг идею блокировать переводы свыше десяти тысяч рублей - РИА Новости, 10.08.2022
РБК: Банк России отверг идею блокировать переводы свыше десяти тысяч рублей
Банк России выступил против введения дополнительного подтверждения переводов свыше десяти тысяч рублей и предложил дать возможность в двухдневный срок отменить... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T20:20
2022-08-10T20:20
2022-08-10T21:30
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Банк России выступил против введения дополнительного подтверждения переводов свыше десяти тысяч рублей и предложил дать возможность в двухдневный срок отменить транзакцию, пишет РБК.Ранее в СМИ появилась информация о предложении участников финансового рынка ввести заморозку переводов на сумму более десяти тысяч рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию. Авторы идеи объяснили ее необходимостью бороться с мошенниками.В ЦБ напомнили, что уже сейчас действуют требования к идентификации при переводе средств. Речь идет об СМС-паролях и ПИН-кодах."Учитывая, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников, то граждане даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введенными в заблуждение, все равно подтверждают денежные переводы", — отметили в регуляторе.Центробанк предложил рассмотреть возможность возврата похищенных средств в случае применения социальной инженерии. Так, при участии ЦБ подготовили законопроект о введении двухдневного "периода охлаждения", за который отправитель может отменить перевод на счет тех, кто выводит и снимает похищенные средства.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
20:20 10.08.2022 (обновлено: 21:30 10.08.2022)
РБК: Банк России отверг идею блокировать переводы свыше десяти тысяч рублей
Центробанк предложил альтернативу блокировке переводов более десяти тысяч рублей
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Банк России выступил против введения дополнительного подтверждения переводов свыше десяти тысяч рублей и предложил дать возможность в двухдневный срок отменить транзакцию, пишет РБК
.
Ранее в СМИ появилась информация о предложении участников финансового рынка ввести заморозку переводов на сумму более десяти тысяч рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию. Авторы идеи объяснили ее необходимостью бороться с мошенниками.
В ЦБ
напомнили, что уже сейчас действуют требования к идентификации при переводе средств. Речь идет об СМС-паролях и ПИН-кодах.
"Учитывая, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников, то граждане даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введенными в заблуждение, все равно подтверждают денежные переводы", — отметили в регуляторе.
Центробанк предложил рассмотреть возможность возврата похищенных средств в случае применения социальной инженерии. Так, при участии ЦБ подготовили законопроект о введении двухдневного "периода охлаждения", за который отправитель может отменить перевод на счет тех, кто выводит и снимает похищенные средства.