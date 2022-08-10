https://ria.ru/20220810/tsb-1808729575.html

РБК: Банк России отверг идею блокировать переводы свыше десяти тысяч рублей

РБК: Банк России отверг идею блокировать переводы свыше десяти тысяч рублей - РИА Новости, 10.08.2022

РБК: Банк России отверг идею блокировать переводы свыше десяти тысяч рублей

Банк России выступил против введения дополнительного подтверждения переводов свыше десяти тысяч рублей и предложил дать возможность в двухдневный срок отменить... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T20:20

2022-08-10T20:20

2022-08-10T21:30

экономика

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_410d17451d06b24e1bcb458e760d18f1.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Банк России выступил против введения дополнительного подтверждения переводов свыше десяти тысяч рублей и предложил дать возможность в двухдневный срок отменить транзакцию, пишет РБК.Ранее в СМИ появилась информация о предложении участников финансового рынка ввести заморозку переводов на сумму более десяти тысяч рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию. Авторы идеи объяснили ее необходимостью бороться с мошенниками.В ЦБ напомнили, что уже сейчас действуют требования к идентификации при переводе средств. Речь идет об СМС-паролях и ПИН-кодах."Учитывая, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников, то граждане даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введенными в заблуждение, все равно подтверждают денежные переводы", — отметили в регуляторе.Центробанк предложил рассмотреть возможность возврата похищенных средств в случае применения социальной инженерии. Так, при участии ЦБ подготовили законопроект о введении двухдневного "периода охлаждения", за который отправитель может отменить перевод на счет тех, кто выводит и снимает похищенные средства.

https://ria.ru/20220723/moshenniki-1804443219.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф)