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Пушилин анонсировал первый трибунал над украинскими пленными до конца лета - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/tribunal-1808575236.html
Пушилин анонсировал первый трибунал над украинскими пленными до конца лета
Пушилин анонсировал первый трибунал над украинскими пленными до конца лета - РИА Новости, 10.08.2022
Пушилин анонсировал первый трибунал над украинскими пленными до конца лета
Первый трибунал в Донецкой Народной Республике над украинскими военными и боевиками состоится до конца лета, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:05
2022-08-10T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Первый трибунал в Донецкой Народной Республике над украинскими военными и боевиками состоится до конца лета, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.Ранее Пушилин сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Глава ДНР также отмечал, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности."На сегодняшний момент идет активная подготовка к трибуналу... До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами", - сказал глава ДНР.
https://ria.ru/20220703/naemniki-1799965429.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:05 10.08.2022
 
Пушилин анонсировал первый трибунал над украинскими пленными до конца лета

Пушилин заявил, что первый трибунал над украинскими пленными состоится до конца лета

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Первый трибунал в Донецкой Народной Республике над украинскими военными и боевиками состоится до конца лета, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее Пушилин сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Глава ДНР также отмечал, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.
"На сегодняшний момент идет активная подготовка к трибуналу... До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами", - сказал глава ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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