https://ria.ru/20220810/tribunal-1808575236.html
Пушилин анонсировал первый трибунал над украинскими пленными до конца лета
Пушилин анонсировал первый трибунал над украинскими пленными до конца лета - РИА Новости, 10.08.2022
Пушилин анонсировал первый трибунал над украинскими пленными до конца лета
Первый трибунал в Донецкой Народной Республике над украинскими военными и боевиками состоится до конца лета, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:05
2022-08-10T14:05
2022-08-10T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Первый трибунал в Донецкой Народной Республике над украинскими военными и боевиками состоится до конца лета, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.Ранее Пушилин сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Глава ДНР также отмечал, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности."На сегодняшний момент идет активная подготовка к трибуналу... До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами", - сказал глава ДНР.
https://ria.ru/20220703/naemniki-1799965429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Пушилин анонсировал первый трибунал над украинскими пленными до конца лета
Пушилин заявил, что первый трибунал над украинскими пленными состоится до конца лета