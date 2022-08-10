https://ria.ru/20220810/tribunal-1808575236.html

Пушилин анонсировал первый трибунал над украинскими пленными до конца лета

Пушилин анонсировал первый трибунал над украинскими пленными до конца лета - РИА Новости, 10.08.2022

Пушилин анонсировал первый трибунал над украинскими пленными до конца лета

Первый трибунал в Донецкой Народной Республике над украинскими военными и боевиками состоится до конца лета, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:05

2022-08-10T14:05

2022-08-10T14:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Первый трибунал в Донецкой Народной Республике над украинскими военными и боевиками состоится до конца лета, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.Ранее Пушилин сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Глава ДНР также отмечал, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности."На сегодняшний момент идет активная подготовка к трибуналу... До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами", - сказал глава ДНР.

https://ria.ru/20220703/naemniki-1799965429.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр