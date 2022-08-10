https://ria.ru/20220810/transport-1808482970.html
БКЛ даст Москве тысячи рабочих мест
БКЛ даст Москве тысячи рабочих мест - РИА Новости, 10.08.2022
БКЛ даст Москве тысячи рабочих мест
Более 6 тысяч рабочих мест даст городу Большая кольцевая линия метро Москвы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T08:07
2022-08-10T08:07
2022-08-10T08:07
общество
городское хозяйство москвы
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более 6 тысяч рабочих мест даст городу Большая кольцевая линия метро Москвы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы создаем новые рабочие места в Транспортном комплексе. Новые станции, линии и депо — это новые рабочие места. Уже запущенные участки Большой кольцевой линии дали городу 4 300 рабочих мест, а замыкание кольца даст ещё 1 800 мест", — сказал Ликсутов.Он отметил, что метро трудятся больше 67 тысяч человек, а всего в московском транспорте — свыше 200 тысяч сотрудников.
https://ria.ru/20220805/bkl-1807402990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва
БКЛ даст Москве тысячи рабочих мест
Более шести тысяч рабочих мест даст городу Большая кольцевая линия метро Москвы