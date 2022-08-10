https://ria.ru/20220810/transport-1808482970.html

БКЛ даст Москве тысячи рабочих мест

БКЛ даст Москве тысячи рабочих мест - РИА Новости, 10.08.2022

БКЛ даст Москве тысячи рабочих мест

Более 6 тысяч рабочих мест даст городу Большая кольцевая линия метро Москвы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T08:07

2022-08-10T08:07

2022-08-10T08:07

общество

городское хозяйство москвы

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более 6 тысяч рабочих мест даст городу Большая кольцевая линия метро Москвы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы создаем новые рабочие места в Транспортном комплексе. Новые станции, линии и депо — это новые рабочие места. Уже запущенные участки Большой кольцевой линии дали городу 4 300 рабочих мест, а замыкание кольца даст ещё 1 800 мест", — сказал Ликсутов.Он отметил, что метро трудятся больше 67 тысяч человек, а всего в московском транспорте — свыше 200 тысяч сотрудников.

https://ria.ru/20220805/bkl-1807402990.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва