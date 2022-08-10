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БКЛ даст Москве тысячи рабочих мест - РИА Новости, 10.08.2022
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БКЛ даст Москве тысячи рабочих мест
БКЛ даст Москве тысячи рабочих мест - РИА Новости, 10.08.2022
БКЛ даст Москве тысячи рабочих мест
Более 6 тысяч рабочих мест даст городу Большая кольцевая линия метро Москвы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T08:07
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общество
городское хозяйство москвы
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более 6 тысяч рабочих мест даст городу Большая кольцевая линия метро Москвы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы создаем новые рабочие места в Транспортном комплексе. Новые станции, линии и депо — это новые рабочие места. Уже запущенные участки Большой кольцевой линии дали городу 4 300 рабочих мест, а замыкание кольца даст ещё 1 800 мест", — сказал Ликсутов.Он отметил, что метро трудятся больше 67 тысяч человек, а всего в московском транспорте — свыше 200 тысяч сотрудников.
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общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва
08:07 10.08.2022
 
БКЛ даст Москве тысячи рабочих мест

Более шести тысяч рабочих мест даст городу Большая кольцевая линия метро Москвы

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
Проектное решение отделки станции БКЛ Текстильщики
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Проектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более 6 тысяч рабочих мест даст городу Большая кольцевая линия метро Москвы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы создаем новые рабочие места в Транспортном комплексе. Новые станции, линии и депо — это новые рабочие места. Уже запущенные участки Большой кольцевой линии дали городу 4 300 рабочих мест, а замыкание кольца даст ещё 1 800 мест", — сказал Ликсутов.
Он отметил, что метро трудятся больше 67 тысяч человек, а всего в московском транспорте — свыше 200 тысяч сотрудников.
Проектное решение отделки станции БКЛ Текстильщики
5 августа, 09:44
В Москве начали работы по благоустройству у станции БКЛ "Текстильщики"
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыСергей СобянинМосква
 
 
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