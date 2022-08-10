https://ria.ru/20220810/tramp-1808686987.html

Трамп отказался отвечать на вопросы генпрокурора Нью-Йорка

Трамп отказался отвечать на вопросы генпрокурора Нью-Йорка - РИА Новости, 10.08.2022

Трамп отказался отвечать на вопросы генпрокурора Нью-Йорка

Бывший президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс в ходе прошедшего в среду допроса, об этом... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:55

2022-08-10T17:55

2022-08-10T17:55

в мире

нью-йорк (город)

trump organization

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776689390_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a14f88beb5281bf7ccf567d3d2de63d.jpg

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс в ходе прошедшего в среду допроса, об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth."В соответствии с рекомендацией моего советника и по всем остальным причинам, я отказался отвечать на вопросы, руководствуясь правами, доступными каждому гражданину в соответствии с конституцией Соединенных Штатов", - заявил он."Я не совершил ничего плохого и именно поэтому спустя пять лет наблюдения федеральное правительство, власти штатов и местные органы власти при поддержке с фальшивыми медиа не смогли ничего найти", - добавил Трамп.Допрос бывшего американского президента состоялся ранее в четверг.В нью-йоркском суде рассматривается гражданский иск штата к Trump Organization, которая подозревается в нарушении правил финансовой отчетности ради получения налоговых льгот и иных экономических бенефиций. В частности, обвинение, которое возглавляет генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, интересует, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но используя высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов. В связи с этим рассматривается возможность подачи иска, а большое жюри присяжных решает, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений.Генпрокурор штата уже многократно обязала экс-президента и его представителей дать показания под присягой. За отказ в содействии на Трампа наложены многотысячные штрафы. Экс-президент все обвинения отрицает, считает дело политически мотивированным и всячески препятствует его ходу.

https://ria.ru/20220803/tramp-1806892382.html

https://ria.ru/20220810/tramp-1808507451.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), trump organization