Трамп был "воодушевлен" после обыска, заявил его соратник
Конгрессмен Джим Бэнкс: Трамп скоро объявит о своем решении по поводу участия в выборах
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выглядел "воодушевленным" после обысков ФБР в его поместье во Флориде и скоро объявит о своем решении по поводу участия в президентских выборах в 2024 году, заявил конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс, который виделся с экс-президентом через день после обысков вместе с другими соратниками.
Встреча проходила в гольф-клубе Трампа в Бедминстере в штате Нью-Джерси.
"Он ничуть не казался поверженным - он был очень воодушевленным, в очень приподнятом настроении... Это был великолепный трехчасовой разговор о том, что сейчас делают республиканцы в палате представителей, чтобы вернуть себе большинство, и что мы собираемся делать с этим, когда выиграем... Он сказал, что нам понравится его решение и что это лишь вопрос времени, когда он объявит об этом решении", - заявил Бэнкс телеканалу Fox News.
Ранее ФБР провело обыск во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго. По данным СМИ, спецслужбу интересовали документы, которые он мог забрать из Белого дома. Сам Трамп связывает обыск с нежеланием правящей Демократической партии допускать его к участию в президентских выборах 2024 года.