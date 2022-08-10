https://ria.ru/20220810/tramp-1808516332.html

Трамп был "воодушевлен" после обыска, заявил его соратник

Трамп был "воодушевлен" после обыска, заявил его соратник - РИА Новости, 10.08.2022

Трамп был "воодушевлен" после обыска, заявил его соратник

Бывший президент США Дональд Трамп выглядел "воодушевленным" после обысков ФБР в его поместье во Флориде и скоро объявит о своем решении по поводу участия в... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:23

2022-08-10T11:23

2022-08-10T11:23

в мире

нью-джерси

федеральное бюро расследований сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выглядел "воодушевленным" после обысков ФБР в его поместье во Флориде и скоро объявит о своем решении по поводу участия в президентских выборах в 2024 году, заявил конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс, который виделся с экс-президентом через день после обысков вместе с другими соратниками.Встреча проходила в гольф-клубе Трампа в Бедминстере в штате Нью-Джерси."Он ничуть не казался поверженным - он был очень воодушевленным, в очень приподнятом настроении... Это был великолепный трехчасовой разговор о том, что сейчас делают республиканцы в палате представителей, чтобы вернуть себе большинство, и что мы собираемся делать с этим, когда выиграем... Он сказал, что нам понравится его решение и что это лишь вопрос времени, когда он объявит об этом решении", - заявил Бэнкс телеканалу Fox News.Ранее ФБР провело обыск во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго. По данным СМИ, спецслужбу интересовали документы, которые он мог забрать из Белого дома. Сам Трамп связывает обыск с нежеланием правящей Демократической партии допускать его к участию в президентских выборах 2024 года.

https://ria.ru/20220810/tramp-1808507451.html

https://ria.ru/20220810/demokraty-1808444392.html

нью-джерси

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Дарья Буймова

в мире, нью-джерси, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп