https://ria.ru/20220810/tramp-1808507451.html

Сын Трампа назвал обыски в доме отца скоординированной атакой

Сын Трампа назвал обыски в доме отца скоординированной атакой - РИА Новости, 10.08.2022

Сын Трампа назвал обыски в доме отца скоординированной атакой

Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, назвал обыски в поместье отца во Флориде "скоординированной атакой". РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:53

2022-08-10T10:53

2022-08-10T10:53

в мире

эрик трамп

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, назвал обыски в поместье отца во Флориде "скоординированной атакой".По его мнению, экс-президента "преследовали", а также ранее "пытались преследовать в Белом Доме"."Это абсолютно скоординированная атака... А теперь посмотрите на самого непопулярного президента в истории США Джо Байдена и угадайте, что? Он хочет отстранить самого популярного президента в истории США, человека, у дома которого в Мар-а-Лаго буквально был митинг, когда он находился в Нью-Джерси. Вот сколько любви и поддержки у человека. Они знают, что проигрывают. Они знают, что от их политики дурно пахнет. Они проигрывают по всем аспектам", - заявил Эрик Трамп телеканалу Fox News.Ранее ФБР провело обыск во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго. По данным СМИ, спецслужбу интересовали документы, которые он мог забрать из Белого дома. Сам Трамп связывает обыск с нежеланием правящей Демократической партии допускать его к участию в президентских выборах 2024 года.

https://ria.ru/20220810/demokraty-1808444392.html

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Дарья Буймова

в мире, эрик трамп, джо байден, нью-джерси, сша, федеральное бюро расследований сша