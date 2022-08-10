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Сын Трампа назвал обыски в доме отца скоординированной атакой - РИА Новости, 10.08.2022
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Сын Трампа назвал обыски в доме отца скоординированной атакой
Сын Трампа назвал обыски в доме отца скоординированной атакой - РИА Новости, 10.08.2022
Сын Трампа назвал обыски в доме отца скоординированной атакой
Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, назвал обыски в поместье отца во Флориде "скоординированной атакой". РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:53
2022-08-10T10:53
в мире
эрик трамп
джо байден
нью-джерси
сша
федеральное бюро расследований сша
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, назвал обыски в поместье отца во Флориде "скоординированной атакой".По его мнению, экс-президента "преследовали", а также ранее "пытались преследовать в Белом Доме"."Это абсолютно скоординированная атака... А теперь посмотрите на самого непопулярного президента в истории США Джо Байдена и угадайте, что? Он хочет отстранить самого популярного президента в истории США, человека, у дома которого в Мар-а-Лаго буквально был митинг, когда он находился в Нью-Джерси. Вот сколько любви и поддержки у человека. Они знают, что проигрывают. Они знают, что от их политики дурно пахнет. Они проигрывают по всем аспектам", - заявил Эрик Трамп телеканалу Fox News.Ранее ФБР провело обыск во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго. По данным СМИ, спецслужбу интересовали документы, которые он мог забрать из Белого дома. Сам Трамп связывает обыск с нежеланием правящей Демократической партии допускать его к участию в президентских выборах 2024 года.
https://ria.ru/20220810/demokraty-1808444392.html
https://ria.ru/20220810/konfiskatsiya-1808476001.html
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в мире, эрик трамп, джо байден, нью-джерси, сша, федеральное бюро расследований сша
10:53 10.08.2022
 
Сын Трампа назвал обыски в доме отца скоординированной атакой

Сын Трампа Эрик назвал обыски в поместье отца во Флориде скоординированной атакой

© AP Photo / Gerald HerbertЭрик Трамп и его жена Лара
Эрик Трамп и его жена Лара - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Gerald Herbert
Эрик Трамп и его жена Лара. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, назвал обыски в поместье отца во Флориде "скоординированной атакой".
По его мнению, экс-президента "преследовали", а также ранее "пытались преследовать в Белом Доме".
Дональд Трамп приветствует сторонников во время митинга в городе Уокешо, штат Висконсин - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
08:00
Демократы мочат Трампа в сортире
"Это абсолютно скоординированная атака... А теперь посмотрите на самого непопулярного президента в истории США Джо Байдена и угадайте, что? Он хочет отстранить самого популярного президента в истории США, человека, у дома которого в Мар-а-Лаго буквально был митинг, когда он находился в Нью-Джерси. Вот сколько любви и поддержки у человека. Они знают, что проигрывают. Они знают, что от их политики дурно пахнет. Они проигрывают по всем аспектам", - заявил Эрик Трамп телеканалу Fox News.
Ранее ФБР провело обыск во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго. По данным СМИ, спецслужбу интересовали документы, которые он мог забрать из Белого дома. Сам Трамп связывает обыск с нежеланием правящей Демократической партии допускать его к участию в президентских выборах 2024 года.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
03:53
ФБР конфисковало мобильный телефон у конгрессмена-союзника Трампа
 
В миреЭрик ТрампДжо БайденНью-ДжерсиСШАФедеральное бюро расследований США
 
 
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