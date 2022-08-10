https://ria.ru/20220810/teplyakova-1808719372.html

Алису Теплякову не зачислили на бюджет в "Синергию"

Алису Теплякову не зачислили на бюджет в "Синергию" - РИА Новости, 10.08.2022

Алису Теплякову не зачислили на бюджет в "Синергию"

Алиса Теплякова, которой 10 лет, не зачислена на бюджет в Синергию, в вузе это объяснили тем, что девочка не принесла оригиналы документов в приемную комиссию и РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T19:35

2022-08-10T19:35

2022-08-10T19:54

общество

алиса теплякова

синергия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Алиса Теплякова, которой 10 лет, не зачислена на бюджет в Синергию, в вузе это объяснили тем, что девочка не принесла оригиналы документов в приемную комиссию и не явилась на сдачу дополнительных вступительных испытаний.Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой."Алиса Теплякова подавала документы на бюджетные места по двум программам: информационные системы и технологии и педагогическое образование. Однако на сдачу внутреннего вступительного испытания по направлению педагогическое образование Алиса Теплякова не явилась, оригиналы документов в приёмную комиссию также не предоставила. В опубликованных приказах на бюджетные места Алиса Теплякова не значится", – сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Отмечается, что также Алиса Теплякова подавала документы на 5 направлений на договорную основу: прикладная информатика, менеджмент (профиль: управление проектами), экономика (профиль: банковское дело), информационные системы и технологии, педагогическое образование. Официальный срок зачисления на договорную основу и публикации приказов на договорные места – 24 августа."Однако, в поступлении на договорную основу как Алисе Тепляковой, так и её брату Хеймдаллю будет отказано на основании локальных актов Университета, а также из-за невозможности освоения практикоориентированных образовательных программ Университета. В Университете "Синергия" все программы обучения являются практикориентированными, что означает что каждый поступивший студент с первого курса приступает к прохождению различного рода практик и стажировок в кампаниях партнерах", - добавили в Синергии.Ректор Университета "Синергия" Артём Васильев 22 июля обратился в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, а также в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон от 29.12.2009 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также Порядок приёма на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. В обращении идёт речь о необходимости внести изменения в законодательство в части внесения возрастного ценза, когда ребенок может поступать на обучение по программам высшего образования.

https://ria.ru/20220212/onischenko-1772491604.html

https://ria.ru/20220212/teplyakovy-1772517845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, алиса теплякова, синергия