https://ria.ru/20220810/tayvan-1808734412.html
Захарова прокомментировала заявление Пелоси о недопущении изоляции Тайваня
Захарова прокомментировала заявление Пелоси о недопущении изоляции Тайваня - РИА Новости, 10.08.2022
Захарова прокомментировала заявление Пелоси о недопущении изоляции Тайваня
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что у США нет ни правовых, ни моральных оснований... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T20:54
2022-08-10T20:54
2022-08-10T20:58
в мире
визит пелоси на тайвань
нэнси пелоси
сша
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
тайвань
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что у США нет ни правовых, ни моральных оснований распоряжаться судьбами стран и народов.Ранее Пелоси заявила, что США не позволят Китаю изолировать Тайвань.Дипломат также упомянула, что госсекретарь США недавно призывал государства уважать суверенитет и независимость всех стран. Но, по словам Захаровой, Пелоси, видимо считает, что на Америку эта логика не распространяется.
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РИА Новости
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в мире, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси, сша, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, тайвань, мария захарова
20:54 10.08.2022 (обновлено: 20:58 10.08.2022)
Захарова прокомментировала заявление Пелоси о недопущении изоляции Тайваня
Захарова напомнила Пелоси, что США не могут распоряжаться судьбами других стран и народов