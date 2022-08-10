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Захарова прокомментировала заявление Пелоси о недопущении изоляции Тайваня - РИА Новости, 10.08.2022
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Захарова прокомментировала заявление Пелоси о недопущении изоляции Тайваня
Захарова прокомментировала заявление Пелоси о недопущении изоляции Тайваня - РИА Новости, 10.08.2022
Захарова прокомментировала заявление Пелоси о недопущении изоляции Тайваня
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что у США нет ни правовых, ни моральных оснований... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T20:54
2022-08-10T20:58
в мире
визит пелоси на тайвань
нэнси пелоси
сша
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
тайвань
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что у США нет ни правовых, ни моральных оснований распоряжаться судьбами стран и народов.Ранее Пелоси заявила, что США не позволят Китаю изолировать Тайвань.Дипломат также упомянула, что госсекретарь США недавно призывал государства уважать суверенитет и независимость всех стран. Но, по словам Захаровой, Пелоси, видимо считает, что на Америку эта логика не распространяется.
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в мире, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси, сша, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, тайвань, мария захарова
20:54 10.08.2022 (обновлено: 20:58 10.08.2022)
 
Захарова прокомментировала заявление Пелоси о недопущении изоляции Тайваня

Захарова напомнила Пелоси, что США не могут распоряжаться судьбами других стран и народов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что у США нет ни правовых, ни моральных оснований распоряжаться судьбами стран и народов.
Ранее Пелоси заявила, что США не позволят Китаю изолировать Тайвань.
"У США нет ни правовых, ни моральных оснований распоряжаться судьбами стран и народов", - написала Захарова в своем Telegram- канале.
Дипломат также упомянула, что госсекретарь США недавно призывал государства уважать суверенитет и независимость всех стран. Но, по словам Захаровой, Пелоси, видимо считает, что на Америку эта логика не распространяется.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 20:40
Пентагон: США не поддерживают движение Тайваня к независимости
 
В миреВизит Пелоси на ТайваньНэнси ПелосиСШАКитайМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияТайваньМария Захарова
 
 
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