https://ria.ru/20220810/tayvan-1808734412.html

Захарова прокомментировала заявление Пелоси о недопущении изоляции Тайваня

Захарова прокомментировала заявление Пелоси о недопущении изоляции Тайваня - РИА Новости, 10.08.2022

Захарова прокомментировала заявление Пелоси о недопущении изоляции Тайваня

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что у США нет ни правовых, ни моральных оснований... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T20:54

2022-08-10T20:54

2022-08-10T20:58

в мире

визит пелоси на тайвань

нэнси пелоси

сша

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:422:2818:2007_1920x0_80_0_0_be65023022258aad8e7de5a8ac2e8ef9.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что у США нет ни правовых, ни моральных оснований распоряжаться судьбами стран и народов.Ранее Пелоси заявила, что США не позволят Китаю изолировать Тайвань.Дипломат также упомянула, что госсекретарь США недавно призывал государства уважать суверенитет и независимость всех стран. Но, по словам Захаровой, Пелоси, видимо считает, что на Америку эта логика не распространяется.

https://ria.ru/20220808/ssha-1808173131.html

сша

китай

россия

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси, сша, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, тайвань, мария захарова