https://ria.ru/20220810/tayvan-1808587169.html
ВС Китая направили к Тайваню 17 самолетов, сообщили в Тайбэе
ВС Китая направили к Тайваню 17 самолетов, сообщили в Тайбэе - РИА Новости, 10.08.2022
ВС Китая направили к Тайваню 17 самолетов, сообщили в Тайбэе
Народно-освободительная армия Китая в среду направила к Тайваню 17 военных самолетов и 10 военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:53
2022-08-10T14:53
2022-08-10T14:54
в мире
нэнси пелоси
тайвань
китай
сша
су-30
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в среду направила к Тайваню 17 военных самолетов и 10 военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова.Как отмечается в сообщении в официальном аккаунте ведомства в Twitter, Китай направил в опознавательную зону ПВО острова восемь истребителей J-11 и девять Су-30.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Всего, как отмечает ведомство, в среду Тайвань зафиксировал активность 36 военных самолетов КНР неподалеку от острова.В среду восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая объявила о том, что поставленные в рамках военных мероприятий у Тайваня задачи успешно выполнены.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220810/tayvan-1808525610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, су-30, визит пелоси на тайвань
14:53 10.08.2022 (обновлено: 14:54 10.08.2022)
ВС Китая направили к Тайваню 17 самолетов, сообщили в Тайбэе
Минобороны Тайваня: Китай направил к острову 17 военных самолетов и десять кораблей
ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости.
Народно-освободительная армия Китая в среду направила к Тайваню 17 военных самолетов и 10 военных кораблей, сообщает
оборонное ведомство острова.
Как отмечается в сообщении в официальном аккаунте ведомства в Twitter, Китай
направил в опознавательную зону ПВО острова восемь истребителей J-11 и девять Су-30
.
По данным ведомства, Тайвань
направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Всего, как отмечает ведомство, в среду Тайвань зафиксировал активность 36 военных самолетов КНР неподалеку от острова.
В среду восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая объявила о том, что поставленные в рамках военных мероприятий у Тайваня задачи успешно выполнены.
Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.