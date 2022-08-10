https://ria.ru/20220810/tayvan-1808587169.html

ВС Китая направили к Тайваню 17 самолетов, сообщили в Тайбэе

ВС Китая направили к Тайваню 17 самолетов, сообщили в Тайбэе - РИА Новости, 10.08.2022

ВС Китая направили к Тайваню 17 самолетов, сообщили в Тайбэе

Народно-освободительная армия Китая в среду направила к Тайваню 17 военных самолетов и 10 военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:53

2022-08-10T14:53

2022-08-10T14:54

в мире

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тайвань

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сша

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визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в среду направила к Тайваню 17 военных самолетов и 10 военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова.Как отмечается в сообщении в официальном аккаунте ведомства в Twitter, Китай направил в опознавательную зону ПВО острова восемь истребителей J-11 и девять Су-30.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Всего, как отмечает ведомство, в среду Тайвань зафиксировал активность 36 военных самолетов КНР неподалеку от острова.В среду восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая объявила о том, что поставленные в рамках военных мероприятий у Тайваня задачи успешно выполнены.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220810/tayvan-1808525610.html

https://ria.ru/20220810/vossoedinenie-1808483880.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, су-30, визит пелоси на тайвань