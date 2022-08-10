https://ria.ru/20220810/tayvan-1808561274.html

Минобороны Китая призвало тайваньские власти сделать "правильный выбор"

Минобороны Китая призвало тайваньские власти сделать "правильный выбор" - РИА Новости, 10.08.2022

Минобороны Китая призвало тайваньские власти сделать "правильный выбор"

Сегодня отношения между Китаем и Тайванем стоят перед двумя вариантами будущего, тайваньская администрация должна сделать правильный выбор, заявил официальный... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:24

2022-08-10T13:24

2022-08-10T13:24

в мире

китай

тайвань

сша

народно-освободительная армия китая

визит пелоси на тайвань

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Сегодня отношения между Китаем и Тайванем стоят перед двумя вариантами будущего, тайваньская администрация должна сделать правильный выбор, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй."В настоящее время отношения между двумя берегами Тайваньского пролива вновь сталкиваются с двумя вариантами будущего, тайваньская администрация должна сделать правильный выбор в отношении того, куда двигаться", - приводит слова Тань Кэфэя официальный аккаунт министерства обороны в социальной сети WeChat в среду.Тань Кэфэй подчеркнул, что исторический процесс воссоединения родины "не остановить". Он также добавил, Китай стремится к мирному воссоединению, но китайская армия никогда не оставит места для различных форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил.В среду восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая объявила о том, что поставленные в рамках военных мероприятий у Тайваня задачи успешно выполнены, говорилось в заявлении командования в официальном аккаунте в соцсети WeChat.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.Ранее Центральное телевидение Китая опубликовало статью, в которой отмечалось, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) теперь будет "регулярно" проводить учения к востоку от так называемой "срединной линии" Тайваньского пролива. В статье также отмечалось, что военные учения Китая продемонстрировали, что "так называемых территориальных вод Тайваня не существует, Тайвань является частью Китая, и китайский флот плавает в его собственных территориальных водах". Китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков ранее сообщала, что военные учения НОАК у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220810/kitay-1808484338.html

https://ria.ru/20220810/kitay-1808402393.html

https://ria.ru/20220809/tayvan-1808337103.html

китай

тайвань

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси