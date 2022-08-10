https://ria.ru/20220810/tayvan-1808561274.html
Минобороны Китая призвало тайваньские власти сделать "правильный выбор"
Минобороны Китая призвало тайваньские власти сделать "правильный выбор" - РИА Новости, 10.08.2022
Минобороны Китая призвало тайваньские власти сделать "правильный выбор"
Сегодня отношения между Китаем и Тайванем стоят перед двумя вариантами будущего, тайваньская администрация должна сделать правильный выбор, заявил официальный... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:24
2022-08-10T13:24
2022-08-10T13:24
в мире
китай
тайвань
сша
народно-освободительная армия китая
визит пелоси на тайвань
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151553/12/1515531219_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_6692f6dd5f7693cf3a5fa8be6c37a62c.jpg
ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Сегодня отношения между Китаем и Тайванем стоят перед двумя вариантами будущего, тайваньская администрация должна сделать правильный выбор, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй."В настоящее время отношения между двумя берегами Тайваньского пролива вновь сталкиваются с двумя вариантами будущего, тайваньская администрация должна сделать правильный выбор в отношении того, куда двигаться", - приводит слова Тань Кэфэя официальный аккаунт министерства обороны в социальной сети WeChat в среду.Тань Кэфэй подчеркнул, что исторический процесс воссоединения родины "не остановить". Он также добавил, Китай стремится к мирному воссоединению, но китайская армия никогда не оставит места для различных форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил.В среду восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая объявила о том, что поставленные в рамках военных мероприятий у Тайваня задачи успешно выполнены, говорилось в заявлении командования в официальном аккаунте в соцсети WeChat.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.Ранее Центральное телевидение Китая опубликовало статью, в которой отмечалось, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) теперь будет "регулярно" проводить учения к востоку от так называемой "срединной линии" Тайваньского пролива. В статье также отмечалось, что военные учения Китая продемонстрировали, что "так называемых территориальных вод Тайваня не существует, Тайвань является частью Китая, и китайский флот плавает в его собственных территориальных водах". Китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков ранее сообщала, что военные учения НОАК у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220810/kitay-1808484338.html
https://ria.ru/20220810/kitay-1808402393.html
https://ria.ru/20220809/tayvan-1808337103.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151553/12/1515531219_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_13c934d7f2a80fe213cc280048c2961b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси
Минобороны Китая призвало тайваньские власти сделать "правильный выбор"
Минобороны Китая призвало Тайбэй сделать "правильный выбор" в отношениях с Пекином
ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Сегодня отношения между Китаем и Тайванем стоят перед двумя вариантами будущего, тайваньская администрация должна сделать правильный выбор, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
"В настоящее время отношения между двумя берегами Тайваньского пролива вновь сталкиваются с двумя вариантами будущего, тайваньская администрация должна сделать правильный выбор в отношении того, куда двигаться", - приводит слова Тань Кэфэя официальный аккаунт министерства обороны в социальной сети WeChat в среду.
Тань Кэфэй подчеркнул, что исторический процесс воссоединения родины "не остановить". Он также добавил, Китай
стремится к мирному воссоединению, но китайская армия никогда не оставит места для различных форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня
и вмешательства внешних сил.
В среду восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая объявила о том, что поставленные в рамках военных мероприятий у Тайваня задачи успешно выполнены, говорилось в заявлении командования в официальном аккаунте в соцсети WeChat.
Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.
Ранее Центральное телевидение Китая опубликовало статью, в которой отмечалось, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК
) теперь будет "регулярно" проводить учения к востоку от так называемой "срединной линии" Тайваньского пролива. В статье также отмечалось, что военные учения Китая продемонстрировали, что "так называемых территориальных вод Тайваня не существует, Тайвань является частью Китая, и китайский флот плавает в его собственных территориальных водах". Китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков ранее сообщала, что военные учения НОАК у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.