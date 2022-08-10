https://ria.ru/20220810/tayvan-1808525610.html

Армия Китая заявила о выполнении поставленных задач у берегов Тайваня

Армия Китая заявила о выполнении поставленных задач у берегов Тайваня - РИА Новости, 10.08.2022

Армия Китая заявила о выполнении поставленных задач у берегов Тайваня

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая в среду объявила о том, что поставленные в рамках военных мероприятий у Тайваня задачи... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:40

2022-08-10T11:40

2022-08-10T11:58

в мире

визит пелоси на тайвань

китай

тайвань

сша

народно-освободительная армия китая

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая в среду объявила о том, что поставленные в рамках военных мероприятий у Тайваня задачи успешно выполнены, следует из заявления командования в официальном аккаунте в соцсети WeChat."Все задачи в рамках совместных военных мероприятий в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, организованных восточной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая, успешно выполнены", - заявил официальный представитель восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.В заявлении также отмечается, что восточная зона боевого командования НОАК в дальнейшем будет пристально отслеживать изменения в Тайваньском проливе, продолжать военные учения и подготовку, а также "регулярно организовывать" боевое дежурство в Тайваньском проливе, решительно отстаивая государственный суверенитет и территориальную целостность.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.Ранее Центральное телевидение Китая опубликовало статью, в которой отмечалось, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) теперь будет "регулярно" проводить учения к востоку от так называемой "срединной линии" Тайваньского пролива. В статье также отмечалось, что военные учения Китая продемонстрировали, что "так называемых территориальных вод Тайваня не существует, Тайвань является частью Китая, и китайский флот плавает в его собственных территориальных водах".Китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков ранее сообщала, что военные учения НОАК у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220810/vossoedinenie-1808483880.html

https://ria.ru/20220810/kitay-1808402393.html

https://ria.ru/20220809/tayvan-1808337103.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, визит пелоси на тайвань, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая, нэнси пелоси