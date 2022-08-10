https://ria.ru/20220810/tayvan-1808478988.html

Посол России заявил о праве Пекина принимать меры для защиты суверенитета

Посол России заявил о праве Пекина принимать меры для защиты суверенитета - РИА Новости, 10.08.2022

Посол России заявил о праве Пекина принимать меры для защиты суверенитета

Россия считает тайваньский вопрос исключительно внутренним делом Китая, Пекин вправе принимать любые меры для защиты своего суверенитета и территориальной... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T07:04

2022-08-10T07:04

2022-08-10T07:27

в мире

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

мид кнр

визит пелоси на тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571112087_0:216:3076:1946_1920x0_80_0_0_b3715e60df7bb6f7eaff6f9af1ba8d04.jpg

ПЕКИН, 10 авг — РИА Новости. Россия считает тайваньский вопрос исключительно внутренним делом Китая, Пекин вправе принимать любые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, заявил посол России в Китае Андрей Денисов.Российский дипломат на просьбу прокомментировать военные учения китайской армии вокруг Тайваня отметил, что российская сторона считает отношения между двумя берегами Тайваньского пролива исключительно внутренним делом Китая."Китайская сторона вправе принимать любые меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в том, что касается тайваньского вопроса. Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой нет места гегемонии США", — указал Денисов.Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. В ответ на визит, помимо объявления о начале масштабных военных учений вокруг острова, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.МИД КНР также объявил о восьми контрмерах в ответ на действия США, включая прекращение планирования разговоров по линии связи между руководителями на уровне зон боевого командования вооруженных сил Китая и США, отмену рабочих встреч представителей министерств обороны КНР и США, отмену встреч в рамках механизма китайско-американских консультаций по военной безопасности на море. Китай также приостановил двустороннее сотрудничество с США по вопросам репатриации нелегальных иммигрантов, в области правовой помощи по уголовным делам, в борьбе с транснациональной преступностью, в борьбе с наркотиками и по вопросам изменения климата.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220806/kitay-1807695297.html

https://ria.ru/20220805/kitay-1807396243.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, мид кнр, визит пелоси на тайвань