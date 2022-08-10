07:04 10.08.2022 (обновлено: 07:27 10.08.2022)
Посол России заявил о праве Пекина принимать меры для защиты суверенитета
Посол России заявил о праве Пекина принимать любые меры для защиты суверенитета
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. Архивное фото
ПЕКИН, 10 авг — РИА Новости. Россия считает тайваньский вопрос исключительно внутренним делом Китая, Пекин вправе принимать любые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, заявил посол России в Китае Андрей Денисов.
"Россия расценивает визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань 2-3 августа как явную провокацию в соответствии с агрессивной политикой США по всестороннему сдерживанию КНР. Принципиальная позиция России остается неизменной: мы исходим из того, что есть только один Китай, что правительство КНР является единственным легитимным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань — неотъемлемая часть Китая", — заявил Денисов в интервью изданию China Daily.
Российский дипломат на просьбу прокомментировать военные учения китайской армии вокруг Тайваня отметил, что российская сторона считает отношения между двумя берегами Тайваньского пролива исключительно внутренним делом Китая.
"Китайская сторона вправе принимать любые меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в том, что касается тайваньского вопроса. Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой нет места гегемонии США", — указал Денисов.
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. В ответ на визит, помимо объявления о начале масштабных военных учений вокруг острова, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
МИД КНР также объявил о восьми контрмерах в ответ на действия США, включая прекращение планирования разговоров по линии связи между руководителями на уровне зон боевого командования вооруженных сил Китая и США, отмену рабочих встреч представителей министерств обороны КНР и США, отмену встреч в рамках механизма китайско-американских консультаций по военной безопасности на море. Китай также приостановил двустороннее сотрудничество с США по вопросам репатриации нелегальных иммигрантов, в области правовой помощи по уголовным делам, в борьбе с транснациональной преступностью, в борьбе с наркотиками и по вопросам изменения климата.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.