https://ria.ru/20220810/tailand-1808482208.html

Россияне раскупают туры в Таиланд на зиму

Россияне раскупают туры в Таиланд на зиму - РИА Новости, 10.08.2022

Россияне раскупают туры в Таиланд на зиму

Российские туристы активно раскупают путевки в Таиланд на осенне-зимний сезон, больше всего бронирований приходится на новогодние праздники, рассказали РИА... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:45

2022-08-10T13:45

2022-08-10T13:45

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские туристы активно раскупают путевки в Таиланд на осенне-зимний сезон, больше всего бронирований приходится на новогодние праздники, рассказали РИА Новости представители отрасли."После снятия большинства ковидных ограничений россияне стали активно покупать туры в Таиланд. В основном бронируют на начало следующего года, на январь-февраль. Количество продаж путевок в Таиланд с начала года выросло в 10-12 раз", — сообщил директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.В Tez Tour РИА Новости рассказали, что фиксируют глубину бронирования туров в Таиланд на уровне новогодних заездов, при этом указали, что основные продажи приходятся на сентябрь и октябрь.При этом туроператоры отмечают, что путевки со стыковками пользуются большим спросом, чем на прямых рейсах — ввиду более низкой стоимости. "Так, отдых на семь ночей с проживанием в отеле четыре звезды на завтраках в первом случае можно приобрести от 101,7 тысячи рублей на человека, во втором – от 118,9 тысячи", — рассказали в Tez Tour. Подтверждают это и в других компаниях.Туроператоры сообщили, что в настоящий момент для въезда в Таиланд необходим сертификат о вакцинации от COVID-19 утвержденным препаратом не менее чем за 14 дней до поездки. Невакцинированные или не полностью привитые путешественники должны предоставить отрицательный результата теста RT-PCR или профессионального ATK, выполненных в течение 72 часов до поездки. При обратном вылете некоторые авиакомпании требуют дополнительный отрицательный ПЦР-тест при посадке в самолет.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

https://ria.ru/20220806/tailand-1807399852.html

таиланд

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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