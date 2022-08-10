https://ria.ru/20220810/tailand-1808482208.html
Россияне раскупают туры в Таиланд на зиму
Россияне раскупают туры в Таиланд на зиму - РИА Новости, 10.08.2022
Россияне раскупают туры в Таиланд на зиму
Российские туристы активно раскупают путевки в Таиланд на осенне-зимний сезон, больше всего бронирований приходится на новогодние праздники, рассказали РИА... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:45
2022-08-10T13:45
2022-08-10T13:45
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские туристы активно раскупают путевки в Таиланд на осенне-зимний сезон, больше всего бронирований приходится на новогодние праздники, рассказали РИА Новости представители отрасли."После снятия большинства ковидных ограничений россияне стали активно покупать туры в Таиланд. В основном бронируют на начало следующего года, на январь-февраль. Количество продаж путевок в Таиланд с начала года выросло в 10-12 раз", — сообщил директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.В Tez Tour РИА Новости рассказали, что фиксируют глубину бронирования туров в Таиланд на уровне новогодних заездов, при этом указали, что основные продажи приходятся на сентябрь и октябрь.При этом туроператоры отмечают, что путевки со стыковками пользуются большим спросом, чем на прямых рейсах — ввиду более низкой стоимости. "Так, отдых на семь ночей с проживанием в отеле четыре звезды на завтраках в первом случае можно приобрести от 101,7 тысячи рублей на человека, во втором – от 118,9 тысячи", — рассказали в Tez Tour. Подтверждают это и в других компаниях.Туроператоры сообщили, что в настоящий момент для въезда в Таиланд необходим сертификат о вакцинации от COVID-19 утвержденным препаратом не менее чем за 14 дней до поездки. Невакцинированные или не полностью привитые путешественники должны предоставить отрицательный результата теста RT-PCR или профессионального ATK, выполненных в течение 72 часов до поездки. При обратном вылете некоторые авиакомпании требуют дополнительный отрицательный ПЦР-тест при посадке в самолет.
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, tez tour, туристы, пхукет (остров), куда можно лететь, отдых на море
Россияне раскупают туры в Таиланд на зиму
Эксперт: продажи путевок в Таиланд с начала года выросли в 10-12 раз
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские туристы активно раскупают путевки в Таиланд на осенне-зимний сезон, больше всего бронирований приходится на новогодние праздники, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"После снятия большинства ковидных ограничений россияне стали активно покупать туры в Таиланд. В основном бронируют на начало следующего года, на январь-февраль. Количество продаж путевок в Таиланд с начала года выросло в 10-12 раз", — сообщил директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.
В Tez Tour РИА Новости рассказали, что фиксируют глубину бронирования туров в Таиланд на уровне новогодних заездов, при этом указали, что основные продажи приходятся на сентябрь и октябрь.
При этом туроператоры отмечают, что путевки со стыковками пользуются большим спросом, чем на прямых рейсах — ввиду более низкой стоимости. "Так, отдых на семь ночей с проживанием в отеле четыре звезды на завтраках в первом случае можно приобрести от 101,7 тысячи рублей на человека, во втором – от 118,9 тысячи", — рассказали в Tez Tour. Подтверждают это и в других компаниях.
Туроператоры сообщили, что в настоящий момент для въезда в Таиланд необходим сертификат о вакцинации от COVID-19 утвержденным препаратом не менее чем за 14 дней до поездки. Невакцинированные или не полностью привитые путешественники должны предоставить отрицательный результата теста RT-PCR или профессионального ATK, выполненных в течение 72 часов до поездки. При обратном вылете некоторые авиакомпании требуют дополнительный отрицательный ПЦР-тест при посадке в самолет.