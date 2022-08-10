https://ria.ru/20220810/sud-1808579803.html

Посетительница отсудила у ТЦ в Екатеринбурге деньги за сломанный нос

Посетительница отсудила у ТЦ в Екатеринбурге деньги за сломанный нос - РИА Новости, 10.08.2022

Посетительница отсудила у ТЦ в Екатеринбурге деньги за сломанный нос

Жительница Екатеринбурга отсудила у торгового центра, в котором она после посещения салона красоты сломала нос о стеклянную дверь, более 20 тысяч рублей,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:22

2022-08-10T14:22

2022-08-10T14:22

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Жительница Екатеринбурга отсудила у торгового центра, в котором она после посещения салона красоты сломала нос о стеклянную дверь, более 20 тысяч рублей, сообщает Свердловский областной суд.По данным суда, летом 2021 года женщина посетила салон красоты в торговой галерее "Красный леопард" в Екатеринбурге, после косметической процедуры она шла по коридору со слабым освещением и, не заметив перед собой стеклянную дверь, ударилась об нее. У пострадавшей началось кровотечение, а медики диагностировали перелом носа.Она обратилась с иском к компании-владельцу галереи ООО "ВторМетУрал" в суд с просьбой компенсировать моральный вред за сломанный нос, расходы на лечение в размере 55400 рублей, порчу окровавленного платья (5 тысяч), а также возместить расходы на транспорт и лекарства (1100 в сумме)."Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил исковые требования. С ООО "ВторМетУрал" взысканы компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а также 500 рублей – расходы на почту и копировальные услуги", - говорится в сообщении.Это решение не устроило ответчика, аргументировавшего свою позицию невнимательностью истца."Согласно имеющимся материалам дела, каких-либо хорошо различимых предупреждающих знаков на момент происшествия на двери или рядом с ней не имелось. Свидетели также подтвердили суду, что вечером, когда освещение в коридоре слабое, стеклянную дверь плохо видно. Свердловский областной суд оставил решение Чкаловского районного суда без изменения, оно вступило в законную силу", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211029/izbienie-1756859357.html

екатеринбург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург