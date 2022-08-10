https://ria.ru/20220810/stsenariy-1808703600.html

В Британии раскрыли сценарий "военного кошмара" для всей планеты

В Британии раскрыли сценарий "военного кошмара" для всей планеты - РИА Новости, 10.08.2022

В Британии раскрыли сценарий "военного кошмара" для всей планеты

Вооруженный конфликт между США и Китаем за контроль над Тайванем приведет к "экономическому и военному кошмару" для всей планеты. Об этом пишет обозреватель The РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:55

2022-08-10T18:55

2022-08-10T20:39

в мире

сша

китай

тайвань

нэнси пелоси

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Вооруженный конфликт между США и Китаем за контроль над Тайванем приведет к "экономическому и военному кошмару" для всей планеты. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Роджер Бутль.По его словам, тайваньский кризис, обострившийся в результате визита в Тайбэй спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, не утихнет после ее возвращения в Америку."Она (ситуация вокруг острова — Прим. ред.) будет иметь ужасные последствия, которые выходят далеко за рамки экономики. Если она перерастет в войну с участием США, результаты будут разрушительными", — спрогнозировал автор.Несмотря на то, что Тайвань — это небольшой регион с населением 24 миллиона человек, он играет значительную роль в мировой экономике и производит существенную часть микрочипов, необходимых для функционирования современного наукоемкого хозяйства, отметил Бутль. Китай также важен для планеты, поскольку на его долю приходится 15 процентов мирового экспорта товаров, напомнил он.Если Пекину удастся блокировать остров, его экономика прекратит нормально функционировать. На фоне уже существующих проблем, накопившихся из-за пандемии и украинского конфликта, тайваньский кризис оборвет глобальные цепочки поставок, полагает колумнист.Нэнси Пелоси посетила регион в начале августа. Ее визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Китай, считающий остров своей провинцией, в ответ на шаг американских властей предупредил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

https://ria.ru/20220727/bayden-1805460436.html

https://ria.ru/20220720/reshenie-1803792316.html

сша

китай

тайвань

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси