https://ria.ru/20220810/ssha-1808563036.html

США будут поставлять Украине оружие "сколько потребуется", заявил Пентагон

США будут поставлять Украине оружие "сколько потребуется", заявил Пентагон - РИА Новости, 10.08.2022

США будут поставлять Украине оружие "сколько потребуется", заявил Пентагон

США будет предоставлять Украине военное оборудование для защиты "сколько потребуется", заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:28

2022-08-10T13:28

2022-08-10T13:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

ситуация в днр и лнр

ллойд остин

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. США будет предоставлять Украине военное оборудование для защиты "сколько потребуется", заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию."США оказывали значительную помощь безопасности Украины. Но мы в ряду почти 50 стран, которые вместе работают над тем, чтобы найти ресурсы, продолжить оказывать поддержку. Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику... для защиты территории... Мы будем делать это, сколько потребуется", - сказал Остин. Трансляцию вел сайт Пентагона.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, ллойд остин