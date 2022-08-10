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США будут поставлять Украине оружие "сколько потребуется", заявил Пентагон - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/ssha-1808563036.html
США будут поставлять Украине оружие "сколько потребуется", заявил Пентагон
США будут поставлять Украине оружие "сколько потребуется", заявил Пентагон - РИА Новости, 10.08.2022
США будут поставлять Украине оружие "сколько потребуется", заявил Пентагон
США будет предоставлять Украине военное оборудование для защиты "сколько потребуется", заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:28
2022-08-10T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
ллойд остин
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. США будет предоставлять Украине военное оборудование для защиты "сколько потребуется", заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию."США оказывали значительную помощь безопасности Украины. Но мы в ряду почти 50 стран, которые вместе работают над тем, чтобы найти ресурсы, продолжить оказывать поддержку. Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику... для защиты территории... Мы будем делать это, сколько потребуется", - сказал Остин. Трансляцию вел сайт Пентагона.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, ллойд остин
13:28 10.08.2022
 
США будут поставлять Украине оружие "сколько потребуется", заявил Пентагон

Шеф Пентагона Остин: США будут поставлять Украине оружие и технику сколько потребуется

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. США будет предоставлять Украине военное оборудование для защиты "сколько потребуется", заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию.
"США оказывали значительную помощь безопасности Украины. Но мы в ряду почти 50 стран, которые вместе работают над тем, чтобы найти ресурсы, продолжить оказывать поддержку. Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику... для защиты территории... Мы будем делать это, сколько потребуется", - сказал Остин. Трансляцию вел сайт Пентагона.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНРЛлойд Остин
 
 
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