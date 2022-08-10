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СМИ сообщили о способе энергоснабжения завода "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 10.08.2022
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СМИ сообщили о способе энергоснабжения завода "Арктик СПГ — 2"
СМИ сообщили о способе энергоснабжения завода "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 10.08.2022
СМИ сообщили о способе энергоснабжения завода "Арктик СПГ — 2"
Компания "Новатэк" закажет у турецкой компании Karpowership плавучую электростанцию для энергоснабжения первой линии строящегося завода "Арктик СПГ — 2",... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T01:53
2022-08-10T01:53
экономика
россия
арктик спг - 2
новатэк
baker hughes
ямал спг
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Компания "Новатэк" закажет у турецкой компании Karpowership плавучую электростанцию для энергоснабжения первой линии строящегося завода "Арктик СПГ — 2", сообщает газета "Коммерсант".Ранее издание сообщало, что американская технологическая компания Baker Hughes прекратила обслуживание всех российских СПГ-проектов, отозвала сервисных инженеров с ряда проектов и остановила отгрузку оборудования для строящегося "Арктик СПГ — 2".При этом собеседники издания затруднились обозначить сроки строительства плавучей ТЭС. Также уточняется, что аналогичный вариант энергоснабжения может быть использован для второй и третьей линий СПГ-завода."Арктик СПГ — 2" - второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).
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экономика, россия, арктик спг - 2, новатэк, baker hughes, ямал спг
01:53 10.08.2022
 
СМИ сообщили о способе энергоснабжения завода "Арктик СПГ — 2"

"Коммерсант": энергоснабжение "Арктик СПГ — 2" обеспечат из турецкой плавучей станции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПроизводственные площадки "Арктик СПГ 2"
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Производственные площадки "Арктик СПГ 2". Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Компания "Новатэк" закажет у турецкой компании Karpowership плавучую электростанцию для энергоснабжения первой линии строящегося завода "Арктик СПГ — 2", сообщает газета "Коммерсант".
Ранее издание сообщало, что американская технологическая компания Baker Hughes прекратила обслуживание всех российских СПГ-проектов, отозвала сервисных инженеров с ряда проектов и остановила отгрузку оборудования для строящегося "Арктик СПГ — 2".
"Новатэк придумал, каким образом решить проблему с энергоснабжением первой линии "Арктик СПГ — 2". Для этого компания закажет у турецкой Karpowership плавучую электростанцию мощностью около 300–400 МВт, работающую на газопоршневых двигателях", — сообщает газета со ссылкой на источники.
При этом собеседники издания затруднились обозначить сроки строительства плавучей ТЭС. Также уточняется, что аналогичный вариант энергоснабжения может быть использован для второй и третьей линий СПГ-завода.
"Арктик СПГ — 2" - второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).
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ЭкономикаРоссияАрктик СПГ - 2НоватэкBaker HughesЯмал СПГ
 
 
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