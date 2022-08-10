https://ria.ru/20220810/spg-1808473849.html

СМИ сообщили о способе энергоснабжения завода "Арктик СПГ — 2"

СМИ сообщили о способе энергоснабжения завода "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 10.08.2022

СМИ сообщили о способе энергоснабжения завода "Арктик СПГ — 2"

Компания "Новатэк" закажет у турецкой компании Karpowership плавучую электростанцию для энергоснабжения первой линии строящегося завода "Арктик СПГ — 2",... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T01:53

2022-08-10T01:53

2022-08-10T01:53

экономика

россия

арктик спг - 2

новатэк

baker hughes

ямал спг

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Компания "Новатэк" закажет у турецкой компании Karpowership плавучую электростанцию для энергоснабжения первой линии строящегося завода "Арктик СПГ — 2", сообщает газета "Коммерсант".Ранее издание сообщало, что американская технологическая компания Baker Hughes прекратила обслуживание всех российских СПГ-проектов, отозвала сервисных инженеров с ряда проектов и остановила отгрузку оборудования для строящегося "Арктик СПГ — 2".При этом собеседники издания затруднились обозначить сроки строительства плавучей ТЭС. Также уточняется, что аналогичный вариант энергоснабжения может быть использован для второй и третьей линий СПГ-завода."Арктик СПГ — 2" - второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).

https://ria.ru/20220630/politika-1799088990.html

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экономика, россия, арктик спг - 2, новатэк, baker hughes, ямал спг