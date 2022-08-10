12:06 10.08.2022 (обновлено: 12:21 10.08.2022)
Российские военные уничтожили пять пунктов управления ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили объекты полка "Хортица" и нацбата "Айдар"
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления противника, в том числе националистического формирования "Айдар", уничтожили семь складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Андреевка Херсонской области, полка нацгвардии "Хортица" в Кушугуме Запорожской области, националистического формирования "Айдар" в Новосёловке Донецкой Народной Республики и 56-й мотопехотной бригады в городе Николаев", - говорится в сообщении.
Также в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Николаевка, Фёдоровка, Выемка Донецкой Народной Республики и Кушугум Запорожской области.
"В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард". Кроме того, в районе Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - заявили в Минобороны.