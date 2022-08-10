https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808535869.html

Российские военные уничтожили пять пунктов управления ВСУ

Российские военные уничтожили пять пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 10.08.2022

Российские военные уничтожили пять пунктов управления ВСУ

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления противника, в том числе националистического формирования "Айдар",... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:06

2022-08-10T12:06

2022-08-10T12:21

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления противника, в том числе националистического формирования "Айдар", уничтожили семь складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Андреевка Херсонской области, полка нацгвардии "Хортица" в Кушугуме Запорожской области, националистического формирования "Айдар" в Новосёловке Донецкой Народной Республики и 56-й мотопехотной бригады в городе Николаев", - говорится в сообщении.Также в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Николаевка, Фёдоровка, Выемка Донецкой Народной Республики и Кушугум Запорожской области."В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард". Кроме того, в районе Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20220810/peski-1808534466.html

https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808535051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, украина, херсонская область