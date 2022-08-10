Рейтинг@Mail.ru
Российская авиация сбила три украинских самолета - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808535051.html
Российская авиация сбила три украинских самолета
Российская авиация сбила три украинских самолета - РИА Новости, 10.08.2022
Российская авиация сбила три украинских самолета
Истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:04
2022-08-10T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
россия
украина
войска воздушно-космической обороны
су-27
миг-29
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803181777_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_f10f0b4cbbb013d073eae36972aec5fa.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета, сообщило в среду Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе населенного пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоновом и один Су-27 в районе населенного пункта Новоселье", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220810/pvo-1808533222.html
николаевская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803181777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4840cd80b6025e2da58b846cb6cb5135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаевская область, россия, украина, войска воздушно-космической обороны, су-27, миг-29, су-25
12:04 10.08.2022 (обновлено: 12:07 10.08.2022)
 
Российская авиация сбила три украинских самолета

Минобороны: российская авиация сбила три украинских самолета в Николаевской области

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации
Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе населенного пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоновом и один Су-27 в районе населенного пункта Новоселье", - говорится в сообщении.
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
12:00Специальная военная операция на Украине
Средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьРоссияУкраинаВойска воздушно-космической обороныСу-27МиГ-29Су-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала