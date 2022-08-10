https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808535051.html

Российская авиация сбила три украинских самолета

Российская авиация сбила три украинских самолета - РИА Новости, 10.08.2022

Российская авиация сбила три украинских самолета

Истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:04

2022-08-10T12:04

2022-08-10T12:07

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войска воздушно-космической обороны

су-27

миг-29

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета, сообщило в среду Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе населенного пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоновом и один Су-27 в районе населенного пункта Новоселье", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220810/pvo-1808533222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николаевская область, россия, украина, войска воздушно-космической обороны, су-27, миг-29, су-25