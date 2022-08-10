https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808535051.html
Российская авиация сбила три украинских самолета
Российская авиация сбила три украинских самолета - РИА Новости, 10.08.2022
Российская авиация сбила три украинских самолета
Истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:04
2022-08-10T12:04
2022-08-10T12:07
специальная военная операция на украине
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николаевская область
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украина
войска воздушно-космической обороны
су-27
миг-29
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета, сообщило в среду Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе населенного пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоновом и один Су-27 в районе населенного пункта Новоселье", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, николаевская область, россия, украина, войска воздушно-космической обороны, су-27, миг-29, су-25
12:04 10.08.2022 (обновлено: 12:07 10.08.2022)
Российская авиация сбила три украинских самолета
Минобороны: российская авиация сбила три украинских самолета в Николаевской области