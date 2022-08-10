https://ria.ru/20220810/spasenie-1808682902.html

Кировские полицейские спасли тонувшего в Вятке мужчину

Кировские полицейские спасли тонувшего в Вятке мужчину - РИА Новости, 10.08.2022

Кировские полицейские спасли тонувшего в Вятке мужчину

Транспортные полицейские и сотрудники МЧС Кировской области спасли тонувшего в Вятке мужчину, сообщает МВД Медиа. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:43

2022-08-10T17:43

2022-08-10T17:43

хорошие новости

происшествия

кировская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Транспортные полицейские и сотрудники МЧС Кировской области спасли тонувшего в Вятке мужчину, сообщает МВД Медиа."В ходе совместного рейда сотрудники Кировского линейного отдела МВД России на транспорте и Центра ГИМС ГУ МЧС по Кировской области, патрулируя акваторию реки Вятки в Оричевском районе, заметили тонущего мужчину. Он находился примерно в полутора километрах от берега, еле держался на плаву, периодически уходя под воду. Подойдя на лодке к утопающему, ему помогли подняться на борт. И убедившись, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, доставили мужчину на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась", - говорится в сообщении.Как позже рассказал полицейским спасенный, он вместе с другом отдыхал на берегу реки. Решив искупаться, не рассчитал своих сил, заплыл слишком далеко и начал тонуть. "Мужчина поблагодарил правоохранителей, спасших ему жизнь", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220317/spasenie-1778610022.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кировская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оричевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)