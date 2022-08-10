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Кировские полицейские спасли тонувшего в Вятке мужчину - РИА Новости, 10.08.2022
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Хорошие новости
https://ria.ru/20220810/spasenie-1808682902.html
Кировские полицейские спасли тонувшего в Вятке мужчину
Кировские полицейские спасли тонувшего в Вятке мужчину - РИА Новости, 10.08.2022
Кировские полицейские спасли тонувшего в Вятке мужчину
Транспортные полицейские и сотрудники МЧС Кировской области спасли тонувшего в Вятке мужчину, сообщает МВД Медиа. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:43
2022-08-10T17:43
хорошие новости
происшествия
кировская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оричевский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Транспортные полицейские и сотрудники МЧС Кировской области спасли тонувшего в Вятке мужчину, сообщает МВД Медиа."В ходе совместного рейда сотрудники Кировского линейного отдела МВД России на транспорте и Центра ГИМС ГУ МЧС по Кировской области, патрулируя акваторию реки Вятки в Оричевском районе, заметили тонущего мужчину. Он находился примерно в полутора километрах от берега, еле держался на плаву, периодически уходя под воду. Подойдя на лодке к утопающему, ему помогли подняться на борт. И убедившись, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, доставили мужчину на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась", - говорится в сообщении.Как позже рассказал полицейским спасенный, он вместе с другом отдыхал на берегу реки. Решив искупаться, не рассчитал своих сил, заплыл слишком далеко и начал тонуть. "Мужчина поблагодарил правоохранителей, спасших ему жизнь", - подчеркивается в сообщении.
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кировская область
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происшествия, кировская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оричевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:43 10.08.2022
 
Кировские полицейские спасли тонувшего в Вятке мужчину

Сотрудники МВД и МЧС спасли тонувшего в Вятке в полутора километрах от берега мужчину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Транспортные полицейские и сотрудники МЧС Кировской области спасли тонувшего в Вятке мужчину, сообщает МВД Медиа.
"В ходе совместного рейда сотрудники Кировского линейного отдела МВД России на транспорте и Центра ГИМС ГУ МЧС по Кировской области, патрулируя акваторию реки Вятки в Оричевском районе, заметили тонущего мужчину. Он находился примерно в полутора километрах от берега, еле держался на плаву, периодически уходя под воду. Подойдя на лодке к утопающему, ему помогли подняться на борт. И убедившись, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, доставили мужчину на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась", - говорится в сообщении.
Как позже рассказал полицейским спасенный, он вместе с другом отдыхал на берегу реки. Решив искупаться, не рассчитал своих сил, заплыл слишком далеко и начал тонуть. "Мужчина поблагодарил правоохранителей, спасших ему жизнь", - подчеркивается в сообщении.
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Хорошие новостиПроисшествияКировская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Оричевский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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