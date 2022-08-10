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В Московском зоопарке вылупились птенцы полярных сов

В Московском зоопарке вылупились птенцы полярных сов - РИА Новости, 10.08.2022

В Московском зоопарке вылупились птенцы полярных сов

Птенцы полярных сов вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы, сообщает пресс-служба столичного зоосада. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:26

2022-08-10T10:26

2022-08-10T10:58

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Птенцы полярных сов вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы, сообщает пресс-служба столичного зоосада."В июне у полярных сов в Центре воспроизводства редких видов животных вылупились три птенца. Яйца эти птицы откладывают с некоторым временным промежутком, поэтому птенцы появились на свет не в один день. Старший - 20 июня, средний - 23 июня и самый младший - еще через три дня", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас они покрыты характерным детским пушком - серого цвета, чтобы быть менее заметными. Постепенно начинают отрастать белые перья, как у взрослых. Летать они смогут уже когда полностью оперятся - примерно через 50 дней и достаточно скоро станут самостоятельными."Сейчас птенцы живут вместе с родителями - выпрашивают у них еду тонким жалобным писком, засыпают, распластавшись прямо на земле, и осматривают вольер огромными желтыми глазами. На них уже можно посмотреть на нашей обзорной экскурсии, и они неизменно вызывают у посетителей умиление", - говорится в сообщении.Сообщается, что полярные совы - жители северных широт, но встречаются они не только в арктических пустынях. Это кочевые птицы, которые предпочитают зимовать в лесотундрах, и иногда долетают даже до степных зон. "На север они возвращаются в марте-апреле и уже в мае откладывают яйца. Пока самка сидит на гнезде, самец находится рядом, охраняя территорию и принося ей еду. Птенцы вылупляются через 32-34 дня инкубации - по одному в день. К сожалению, разница в размерах очень ощутима, и младшие часто не выживают. Но, к счастью, в зоопарке мы можем снабдить наших птиц всем необходимым, и совятам не приходится конкурировать за еду", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220802/kenguru-1806567619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, московский зоопарк, новости - туризм