https://ria.ru/20220810/sovy-1808501725.html
В Московском зоопарке вылупились птенцы полярных сов
В Московском зоопарке вылупились птенцы полярных сов - РИА Новости, 10.08.2022
В Московском зоопарке вылупились птенцы полярных сов
Птенцы полярных сов вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы, сообщает пресс-служба столичного зоосада. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:26
2022-08-10T10:26
2022-08-10T10:58
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Птенцы полярных сов вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы, сообщает пресс-служба столичного зоосада."В июне у полярных сов в Центре воспроизводства редких видов животных вылупились три птенца. Яйца эти птицы откладывают с некоторым временным промежутком, поэтому птенцы появились на свет не в один день. Старший - 20 июня, средний - 23 июня и самый младший - еще через три дня", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас они покрыты характерным детским пушком - серого цвета, чтобы быть менее заметными. Постепенно начинают отрастать белые перья, как у взрослых. Летать они смогут уже когда полностью оперятся - примерно через 50 дней и достаточно скоро станут самостоятельными."Сейчас птенцы живут вместе с родителями - выпрашивают у них еду тонким жалобным писком, засыпают, распластавшись прямо на земле, и осматривают вольер огромными желтыми глазами. На них уже можно посмотреть на нашей обзорной экскурсии, и они неизменно вызывают у посетителей умиление", - говорится в сообщении.Сообщается, что полярные совы - жители северных широт, но встречаются они не только в арктических пустынях. Это кочевые птицы, которые предпочитают зимовать в лесотундрах, и иногда долетают даже до степных зон. "На север они возвращаются в марте-апреле и уже в мае откладывают яйца. Пока самка сидит на гнезде, самец находится рядом, охраняя территорию и принося ей еду. Птенцы вылупляются через 32-34 дня инкубации - по одному в день. К сожалению, разница в размерах очень ощутима, и младшие часто не выживают. Но, к счастью, в зоопарке мы можем снабдить наших птиц всем необходимым, и совятам не приходится конкурировать за еду", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220802/kenguru-1806567619.html
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Птенцы полярных сов в Московском зоопарке
В Московском зоопарке вылупились полярные совы.
2022-08-10T10:26
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, московский зоопарк, новости - туризм
10:26 10.08.2022 (обновлено: 10:58 10.08.2022)
В Московском зоопарке вылупились птенцы полярных сов
В Центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы вылупились полярные совы
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Птенцы полярных сов вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы, сообщает
пресс-служба столичного зоосада.
"В июне у полярных сов в Центре воспроизводства редких видов животных вылупились три птенца. Яйца эти птицы откладывают с некоторым временным промежутком, поэтому птенцы появились на свет не в один день. Старший - 20 июня, средний - 23 июня и самый младший - еще через три дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас они покрыты характерным детским пушком - серого цвета, чтобы быть менее заметными. Постепенно начинают отрастать белые перья, как у взрослых. Летать они смогут уже когда полностью оперятся - примерно через 50 дней и достаточно скоро станут самостоятельными.
"Сейчас птенцы живут вместе с родителями - выпрашивают у них еду тонким жалобным писком, засыпают, распластавшись прямо на земле, и осматривают вольер огромными желтыми глазами. На них уже можно посмотреть на нашей обзорной экскурсии, и они неизменно вызывают у посетителей умиление", - говорится в сообщении.
Сообщается, что полярные совы - жители северных широт, но встречаются они не только в арктических пустынях. Это кочевые птицы, которые предпочитают зимовать в лесотундрах, и иногда долетают даже до степных зон. "На север они возвращаются в марте-апреле и уже в мае откладывают яйца. Пока самка сидит на гнезде, самец находится рядом, охраняя территорию и принося ей еду. Птенцы вылупляются через 32-34 дня инкубации - по одному в день. К сожалению, разница в размерах очень ощутима, и младшие часто не выживают. Но, к счастью, в зоопарке мы можем снабдить наших птиц всем необходимым, и совятам не приходится конкурировать за еду", - дополняется в сообщении.