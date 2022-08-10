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Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре

Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре - РИА Новости, 10.08.2022

Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре зачищена от "бандеровских элементов". РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:15

2022-08-10T12:15

2022-08-10T12:15

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луганская народная республика

соледар

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 10 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре зачищена от "бандеровских элементов"."Бойцы спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР взяли под контроль завод "Кнауф" в Соледаре... и.о. командира спецназа "Ахмат" Ахмед "Комбат" Сайдарханов, докладывает, что территория предприятия зачищена от бандеровских элементов. Это очередное прекрасное достижение наших бойцов", - написал Кадыров в Telegram-канале.Девятого августа Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре в Донецкой Народной Республике перешла под контроль союзных войск.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

соледар

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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