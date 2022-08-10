https://ria.ru/20220810/soledar-1808540008.html
Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре
Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре - РИА Новости, 10.08.2022
Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре зачищена от "бандеровских элементов". РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:15
2022-08-10T12:15
2022-08-10T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
соледар
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 10 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре зачищена от "бандеровских элементов"."Бойцы спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР взяли под контроль завод "Кнауф" в Соледаре... и.о. командира спецназа "Ахмат" Ахмед "Комбат" Сайдарханов, докладывает, что территория предприятия зачищена от бандеровских элементов. Это очередное прекрасное достижение наших бойцов", - написал Кадыров в Telegram-канале.Девятого августа Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре в Донецкой Народной Республике перешла под контроль союзных войск.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
соледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, соледар, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре
Кадыров заявил, что вся территория завода Knauf зачищена от "бандеровских элементов"