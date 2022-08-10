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Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре
Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре - РИА Новости, 10.08.2022
Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре зачищена от "бандеровских элементов". РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:15
2022-08-10T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
соледар
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 10 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре зачищена от "бандеровских элементов"."Бойцы спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР взяли под контроль завод "Кнауф" в Соледаре... и.о. командира спецназа "Ахмат" Ахмед "Комбат" Сайдарханов, докладывает, что территория предприятия зачищена от бандеровских элементов. Это очередное прекрасное достижение наших бойцов", - написал Кадыров в Telegram-канале.Девятого августа Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре в Донецкой Народной Республике перешла под контроль союзных войск.
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, соледар, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
12:15 10.08.2022
 
Кадыров сообщил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре

Кадыров заявил, что вся территория завода Knauf зачищена от "бандеровских элементов"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 10 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре зачищена от "бандеровских элементов".
"Бойцы спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР взяли под контроль завод "Кнауф" в Соледаре... и.о. командира спецназа "Ахмат" Ахмед "Комбат" Сайдарханов, докладывает, что территория предприятия зачищена от бандеровских элементов. Это очередное прекрасное достижение наших бойцов", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Девятого августа Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре в Донецкой Народной Республике перешла под контроль союзных войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСоледарЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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