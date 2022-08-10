https://ria.ru/20220810/sobaka-1808503238.html
В Москве квартирный вор украл собаку
В Москве квартирный вор украл собаку - РИА Новости, 10.08.2022
В Москве квартирный вор украл собаку
На востоке Москвы квартирный вор украл ценности и собаку, сообщила пресс-служба московского главка МВД. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:38
2022-08-10T10:38
2022-08-10T14:36
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На востоке Москвы квартирный вор украл ценности и собаку, сообщила пресс-служба московского главка МВД.Инцидент произошел на Мироновской улице. Мужчина залез в квартиру через окно, поднявшись по трубе. Взяв ювелирные украшения и другое имущество на сумму более 130 тысяч рублей, он прихватил с собой немецкого шпица.Возбуждено уголовное дело о краже (часть три статьи 158 УК), мужчину арестовали.
https://ria.ru/20200918/krazha-1577421683.html
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Кадры похищения собаки из квартиры на востоке Москвы. Видео МВД
Квартирный вор на востоке Москве вместе с украшениями прихватил с собой собаку - драгоценности на 130 тыс рублей он успел продать, но немецкого шпица оставил себе. Вора поймали, пса вернули хозяевам.
2022-08-10T10:38
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва
10:38 10.08.2022 (обновлено: 14:36 10.08.2022)
В Москве квартирный вор украл собаку
В Москве квартирный вор вместе с украшениями прихватил с собой собаку