https://ria.ru/20220810/sobaka-1808503238.html

В Москве квартирный вор украл собаку

В Москве квартирный вор украл собаку - РИА Новости, 10.08.2022

В Москве квартирный вор украл собаку

На востоке Москвы квартирный вор украл ценности и собаку, сообщила пресс-служба московского главка МВД. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:38

2022-08-10T10:38

2022-08-10T14:36

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На востоке Москвы квартирный вор украл ценности и собаку, сообщила пресс-служба московского главка МВД.Инцидент произошел на Мироновской улице. Мужчина залез в квартиру через окно, поднявшись по трубе. Взяв ювелирные украшения и другое имущество на сумму более 130 тысяч рублей, он прихватил с собой немецкого шпица.Возбуждено уголовное дело о краже (часть три статьи 158 УК), мужчину арестовали.

https://ria.ru/20200918/krazha-1577421683.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры похищения собаки из квартиры на востоке Москвы. Видео МВД Квартирный вор на востоке Москве вместе с украшениями прихватил с собой собаку - драгоценности на 130 тыс рублей он успел продать, но немецкого шпица оставил себе. Вора поймали, пса вернули хозяевам. 2022-08-10T10:38 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва