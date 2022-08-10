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В Москве квартирный вор украл собаку - РИА Новости, 10.08.2022
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В Москве квартирный вор украл собаку
В Москве квартирный вор украл собаку - РИА Новости, 10.08.2022
В Москве квартирный вор украл собаку
На востоке Москвы квартирный вор украл ценности и собаку, сообщила пресс-служба московского главка МВД. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:38
2022-08-10T14:36
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На востоке Москвы квартирный вор украл ценности и собаку, сообщила пресс-служба московского главка МВД.Инцидент произошел на Мироновской улице. Мужчина залез в квартиру через окно, поднявшись по трубе. Взяв ювелирные украшения и другое имущество на сумму более 130 тысяч рублей, он прихватил с собой немецкого шпица.Возбуждено уголовное дело о краже (часть три статьи 158 УК), мужчину арестовали.
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Кадры похищения собаки из квартиры на востоке Москвы. Видео МВД
Квартирный вор на востоке Москве вместе с украшениями прихватил с собой собаку - драгоценности на 130 тыс рублей он успел продать, но немецкого шпица оставил себе. Вора поймали, пса вернули хозяевам.
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происшествия, россия, москва
10:38 10.08.2022 (обновлено: 14:36 10.08.2022)
 
В Москве квартирный вор украл собаку

В Москве квартирный вор вместе с украшениями прихватил с собой собаку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На востоке Москвы квартирный вор украл ценности и собаку, сообщила пресс-служба московского главка МВД.
Инцидент произошел на Мироновской улице. Мужчина залез в квартиру через окно, поднявшись по трубе. Взяв ювелирные украшения и другое имущество на сумму более 130 тысяч рублей, он прихватил с собой немецкого шпица.
"Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. При задержании у злоумышленника изъята похищенная собака, которая возвращена владельцу. Ювелирные изделия подозреваемый успел продать", — отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о краже (часть три статьи 158 УК), мужчину арестовали.
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