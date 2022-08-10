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Тюмень заволокло смогом от лесных пожаров в ХМАО - РИА Новости, 10.08.2022
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Тюмень заволокло смогом от лесных пожаров в ХМАО
Тюмень заволокло смогом от лесных пожаров в ХМАО - РИА Новости, 10.08.2022
Тюмень заволокло смогом от лесных пожаров в ХМАО
Смог от лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе добрался в среду до Тюменской области, к вечеру в областном центре появились сильная дымка и... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:28
2022-08-10T19:30
происшествия
пермский край
омская область
тюмень
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ТЮМЕНЬ, 10 авг - РИА Новости. Смог от лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе добрался в среду до Тюменской области, к вечеру в областном центре появились сильная дымка и устойчивый запах гари.По данным властей Югры, в округе на утро 10 августа действовало 64 лесных пожара на площади 110 тысяч гектаров, в том числе 22 локализованных пожара на площади 40,6 тысячи гектара, за минувшие сутки удалось ликвидировать три пожара на площади 1,5 тысячи гектаров.В Тюмени к вечеру среды наблюдается смог, пахнет гарью, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что дым от пожаров ХМАО накрыл север Пермского края, смог также наблюдался в Челябинской, Свердловской, Курганской и Омской областях.
https://ria.ru/20220810/pozhary-1808474623.html
пермский край
омская область
тюмень
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происшествия, пермский край, омская область, тюмень, ханты-мансийский автономный округ, россия
19:28 10.08.2022 (обновлено: 19:30 10.08.2022)
 
Тюмень заволокло смогом от лесных пожаров в ХМАО

Тюмень заволокло смогом от лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в результате природных пожаров
Ликвидация ЧС в результате природных пожаров - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Ликвидация ЧС в результате природных пожаров. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 10 авг - РИА Новости. Смог от лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе добрался в среду до Тюменской области, к вечеру в областном центре появились сильная дымка и устойчивый запах гари.
По данным властей Югры, в округе на утро 10 августа действовало 64 лесных пожара на площади 110 тысяч гектаров, в том числе 22 локализованных пожара на площади 40,6 тысячи гектара, за минувшие сутки удалось ликвидировать три пожара на площади 1,5 тысячи гектаров.
В Тюмени к вечеру среды наблюдается смог, пахнет гарью, передает корреспондент РИА Новости.
"Задымление идет с лесных пожаров ХМАО, на нашей территории ситуация стабильная, лесных и ландшафтных пожаров не зарегистрировано", - пояснили РИА Новости в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.
Ранее сообщалось, что дым от пожаров ХМАО накрыл север Пермского края, смог также наблюдался в Челябинской, Свердловской, Курганской и Омской областях.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
02:49
В десяти регионах России может ухудшиться обстановка с лесными пожарами
 
ПроисшествияПермский крайОмская областьТюменьХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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