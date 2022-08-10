https://ria.ru/20220810/smog-1808714187.html
Тюмень заволокло смогом от лесных пожаров в ХМАО
Тюмень заволокло смогом от лесных пожаров в ХМАО - РИА Новости, 10.08.2022
Тюмень заволокло смогом от лесных пожаров в ХМАО
Смог от лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе добрался в среду до Тюменской области, к вечеру в областном центре появились сильная дымка и... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:28
2022-08-10T19:28
2022-08-10T19:30
происшествия
пермский край
омская область
тюмень
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ТЮМЕНЬ, 10 авг - РИА Новости. Смог от лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе добрался в среду до Тюменской области, к вечеру в областном центре появились сильная дымка и устойчивый запах гари.По данным властей Югры, в округе на утро 10 августа действовало 64 лесных пожара на площади 110 тысяч гектаров, в том числе 22 локализованных пожара на площади 40,6 тысячи гектара, за минувшие сутки удалось ликвидировать три пожара на площади 1,5 тысячи гектаров.В Тюмени к вечеру среды наблюдается смог, пахнет гарью, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что дым от пожаров ХМАО накрыл север Пермского края, смог также наблюдался в Челябинской, Свердловской, Курганской и Омской областях.
https://ria.ru/20220810/pozhary-1808474623.html
пермский край
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происшествия, пермский край, омская область, тюмень, ханты-мансийский автономный округ, россия
19:28 10.08.2022 (обновлено: 19:30 10.08.2022)
Тюмень заволокло смогом от лесных пожаров в ХМАО
Тюмень заволокло смогом от лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе