https://ria.ru/20220810/smartfon-1808477144.html

Исследование показало, насколько смартфоны подорожают к сентябрю

Исследование показало, насколько смартфоны подорожают к сентябрю - РИА Новости, 10.08.2022

Исследование показало, насколько смартфоны подорожают к сентябрю

Цены на смартфоны в России вырастут к сентябрю на 10-15 процентов в рамках сезонного спроса, при этом в августе по сравнению с июлем их стоимость не повышалась, РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T05:18

2022-08-10T05:18

2022-08-10T05:18

технологии

общество

россия

apple iphone

samsung group

санкции в отношении россии

смартфоны

покупка

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Цены на смартфоны в России вырастут к сентябрю на 10-15 процентов в рамках сезонного спроса, при этом в августе по сравнению с июлем их стоимость не повышалась, говорится в исследовании ценового агрегатора Price.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Эксперты Price.ru ожидают повышение цен к сентябрю в преддверии осени, так как это традиционное время покупки новой техники… В августе 2022 года по сравнению с июлем 2022 года цены на смартфоны не повышались, при этом среди популярных флагманов заметно небольшое снижение цен (до двух-пяти процентов), вызванное сезонным затишьем", — говорится в материалах. В Price.ru пояснили, что "возможно до 10-15 процентов движение цены в рамках сезонного спроса".Отмечается, что, несмотря на уход Apple и Samsung с российского рынка, их флагманы остаются самыми популярными. По мнению экспертов, это связано с тем, что спрос на другие бренды, уже представленные в России, пока не сформирован у широкого потребителя, однако Xiaomi уже к концу года может занять нишу лидера по продажам в России.Так, например, в начале августа сервис Sellematics подсчитал, что продажи iPhone на популярных в России маркетплейсах в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не снизились, при этом общие продажи смартфонов выросли за счет брендов из Азии.Компании стараются расширить ассортимент смартфонов у себя на площадках. Так, в пресс-службе Wildberries сообщили РИА Новости, что в июле 2022 года ассортимент на маркетплейсе вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Там добавили, что ожидают и дальнейшего расширения этого сегмента "за счет выхода продавцов в e-commerce". Ритейлер "Ситилинк" отметил, что количество наименований смартфонов в его ассортименте увеличилось более чем на десять процентов по сравнению с началом августа 2021 года.Apple остановила поставки своей продукции в Россию в марте. Samsung также приостановил поставки в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью поставок. При этом устройства обоих брендов попали в перечень товаров, разрешённых для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.

https://ria.ru/20220810/slabost-1808468220.html

https://ria.ru/20220725/moshenniki-1804436842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, общество, россия, apple iphone, samsung group, санкции в отношении россии, смартфоны, покупка, цены