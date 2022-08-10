https://ria.ru/20220810/slabost-1808468220.html

Названы слабые места китайских смартфонов

Названы слабые места китайских смартфонов - РИА Новости, 10.08.2022

Названы слабые места китайских смартфонов

С какими проблемами рискуют столкнуться владельцы китайских смартфонов и насколько легко их устранить, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T02:15

2022-08-10T02:15

2022-08-10T02:15

технологии

общество

россия

huawei technologies

китай

виктор смирнов

смартфоны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594157250_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_40ee94445f84892ede688782e01a1ecc.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. С какими проблемами рискуют столкнуться владельцы китайских смартфонов и насколько легко их устранить, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов.Выпущенные под китайскими брендами устройства составили две трети общего объема продаж смартфонов в России во втором квартале 2022 года, об этом свидетельствуют данные Минпромторга. Годом ранее на продукцию китайских производителей приходилась половина проданных в стране смартфонов.Выбирая гаджет, нужно всегда учитывать его ремонтопригодность, считает эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов. По его словам, смартфоны из КНР стоит разделить на две категории. Первая — это известные бренды, такие как Xiaomi, Huawei, Honor. Как правило, слабые стороны таких смартфонов хорошо известны российским специалистам, отметил эксперт.Дефицита запасных частей для смартфонов, произведенных под популярными китайскими брендами, нет, продолжил он."Для них есть целая куча запчастей, на все модели. Даже в текущих условиях их завезено огромное количество", — добавил Смирнов.Продукция малоизвестных фирм — другая категория китайских смартфонов на российском рынке. Такие устройства обходятся покупателям дешевле, но чаще ломаются, информации о способах их ремонта мало, запчастей не хватает, предупредил эксперт.Самые надежные китайские смартфоны — это флагманские модели крупных компаний, ими можно пользоваться годами, не обращаясь в сервисные организации, уверен эксперт."Обычно там идеально оптимизированная система, самое дорогое железо, самые топовые камеры, дисплеи. У флагманов корпуса сделаны более крепко, "гасят" удар, чтобы он не приходился в плату. У них нет "болячек", за исключением возможного брака", — заключил Смирнов.

https://ria.ru/20220725/moshenniki-1804436842.html

https://ria.ru/20220727/smartfon-1805215875.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, общество, россия, huawei technologies, китай, виктор смирнов, смартфоны