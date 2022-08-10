https://ria.ru/20220810/slabost-1808468220.html
Названы слабые места китайских смартфонов
Названы слабые места китайских смартфонов - РИА Новости, 10.08.2022
Названы слабые места китайских смартфонов
С какими проблемами рискуют столкнуться владельцы китайских смартфонов и насколько легко их устранить, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T02:15
2022-08-10T02:15
2022-08-10T02:15
технологии
общество
россия
huawei technologies
китай
виктор смирнов
смартфоны
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. С какими проблемами рискуют столкнуться владельцы китайских смартфонов и насколько легко их устранить, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов.Выпущенные под китайскими брендами устройства составили две трети общего объема продаж смартфонов в России во втором квартале 2022 года, об этом свидетельствуют данные Минпромторга. Годом ранее на продукцию китайских производителей приходилась половина проданных в стране смартфонов.Выбирая гаджет, нужно всегда учитывать его ремонтопригодность, считает эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов. По его словам, смартфоны из КНР стоит разделить на две категории. Первая — это известные бренды, такие как Xiaomi, Huawei, Honor. Как правило, слабые стороны таких смартфонов хорошо известны российским специалистам, отметил эксперт.Дефицита запасных частей для смартфонов, произведенных под популярными китайскими брендами, нет, продолжил он."Для них есть целая куча запчастей, на все модели. Даже в текущих условиях их завезено огромное количество", — добавил Смирнов.Продукция малоизвестных фирм — другая категория китайских смартфонов на российском рынке. Такие устройства обходятся покупателям дешевле, но чаще ломаются, информации о способах их ремонта мало, запчастей не хватает, предупредил эксперт.Самые надежные китайские смартфоны — это флагманские модели крупных компаний, ими можно пользоваться годами, не обращаясь в сервисные организации, уверен эксперт."Обычно там идеально оптимизированная система, самое дорогое железо, самые топовые камеры, дисплеи. У флагманов корпуса сделаны более крепко, "гасят" удар, чтобы он не приходился в плату. У них нет "болячек", за исключением возможного брака", — заключил Смирнов.
https://ria.ru/20220725/moshenniki-1804436842.html
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технологии, общество, россия, huawei technologies, китай, виктор смирнов, смартфоны
Названы слабые места китайских смартфонов
Техноблогер Смирнов заявил о проблемах с ремонтом китайских смартфонов
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
С какими проблемами рискуют столкнуться владельцы китайских смартфонов и насколько легко их устранить, рассказал
в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов.
Выпущенные под китайскими брендами устройства составили две трети общего объема продаж смартфонов в России
во втором квартале 2022 года, об этом свидетельствуют данные Минпромторга
. Годом ранее на продукцию китайских производителей приходилась половина проданных в стране смартфонов.
Выбирая гаджет, нужно всегда учитывать его ремонтопригодность, считает эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram
-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов. По его словам, смартфоны из КНР
стоит разделить на две категории. Первая — это известные бренды, такие как Xiaomi, Huawei
, Honor. Как правило, слабые стороны таких смартфонов хорошо известны российским специалистам, отметил эксперт.
"Бывают слабые места, или врожденные "болячки", но это зависит больше от конкретной модели. Например, сам телефон не такой дорогой, но у него очень дорогой в замене дисплей, где-то проблемы с датчиком приближения, где-то динамик сильно подвержен попаданию грязи. Тем не менее это все "лечится", в интернете много схем по ремонту, мастера делятся между собой, кто с какой проблемой справлялся", — сказал Смирнов.
Дефицита запасных частей для смартфонов, произведенных под популярными китайскими брендами, нет, продолжил он.
"Для них есть целая куча запчастей, на все модели. Даже в текущих условиях их завезено огромное количество", — добавил Смирнов.
Продукция малоизвестных фирм — другая категория китайских смартфонов на российском рынке. Такие устройства обходятся покупателям дешевле, но чаще ломаются, информации о способах их ремонта мало, запчастей не хватает, предупредил эксперт.
"У бюджетных смартфонов более дешевые компоненты и всегда что-то выходит из строя, комплектующие больше подвержены перегреву и проще ломаются. У них хрупкие корпуса, которые не рассчитаны на серьезные падения. Их ремонт — это всегда трагедия. На дисплее может быть банальная трещина, но его не поменять, потому что нет запчастей", — пояснил Смирнов.
Самые надежные китайские смартфоны — это флагманские модели крупных компаний, ими можно пользоваться годами, не обращаясь в сервисные организации, уверен эксперт.
"Обычно там идеально оптимизированная система, самое дорогое железо, самые топовые камеры, дисплеи. У флагманов корпуса сделаны более крепко, "гасят" удар, чтобы он не приходился в плату. У них нет "болячек", за исключением возможного брака", — заключил Смирнов.