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СК возбудил дело из-за необеспечения детей-инвалидов лекарствами в Башкирии

СК возбудил дело из-за необеспечения детей-инвалидов лекарствами в Башкирии - РИА Новости, 10.08.2022

СК возбудил дело из-за необеспечения детей-инвалидов лекарствами в Башкирии

Минздрав Башкирии не закупил необходимое количество лекарств для детей с сахарным диабетом и часть инвалидов долгое время не обеспечивались препаратами,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T20:48

2022-08-10T20:48

2022-08-10T20:48

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УФА, 10 авг - РИА Новости. Минздрав Башкирии не закупил необходимое количество лекарств для детей с сахарным диабетом и часть инвалидов долгое время не обеспечивались препаратами, возбуждено дело о халатности, сообщает СУСК РФ по региону.Следственным отделом по Кировскому району город Уфа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), информирует ведомство.По версии следствия, на основании решений врачебных комиссий медицинских учреждений республики и вступивших в законную силу решений судов детям-инвалидам, страдающим заболеванием "сахарный диабет 1 типа", назначен лекарственный препарат с международным непатентованным названием "Инсулин аспарт" с торговым наименованием "Фиасп", а также медицинские изделия, в том числе системы для непрерывного мониторинга глюкозы. При этом, согласно закону, обязанность по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями детей-инвалидов лежит на органах государственной власти субъектов РФ."Однако, в нарушение требований закона минздравом республики не осуществлена закупка в необходимом количестве вышеуказанных лекарственных препаратов и медицинских изделий, в связи с чем часть детей-инвалидов длительное время ими не обеспечена на постоянной основе",- говорится в сообщении."В настоящее время следователями организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств выявленных нарушений и лиц их допустивших",- добавили в СУСК РФ по Башкирии.

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происшествия, здоровье - общество, кировский район, россия, уфа