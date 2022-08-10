https://ria.ru/20220810/sk-1808499396.html

СК вычислил украинских военных, ответственных за гибель пяти жителей ДНР

СК вычислил украинских военных, ответственных за гибель пяти жителей ДНР - РИА Новости, 10.08.2022

СК вычислил украинских военных, ответственных за гибель пяти жителей ДНР

Следственный комитет России вычислил украинских военных, ответственных за гибель 5 жителей ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:12

2022-08-10T10:12

2022-08-10T10:12

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

донецк (днр)

горловка

в мире

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Следственный комитет России вычислил украинских военных, ответственных за гибель 5 жителей ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."В СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, в отношении украинских военнослужащих 30, 54 отдельной механизированной бригады и 56 отдельной мотопехотной бригады", - говорится в сообщении.По данным следствия, 2-5 августа указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, а также населенных пунктах Еленовка, Кременец, Никольское, Октябрь, Александровка Донецкой Народной Республики.Уточняется, что в результате артиллерийских обстрелов погибли пять мирных жителей, в том числе ребенок. Кроме того, 25 граждан получили ранения, повреждено 82 дома и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здания двух школ и четырех больниц.Отмечается, что СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/zaderzhanie-1808495987.html

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донецк (днр)

горловка

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), донецк (днр), горловка, в мире