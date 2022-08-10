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СК вычислил украинских военных, ответственных за гибель пяти жителей ДНР - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/sk-1808499396.html
СК вычислил украинских военных, ответственных за гибель пяти жителей ДНР
СК вычислил украинских военных, ответственных за гибель пяти жителей ДНР - РИА Новости, 10.08.2022
СК вычислил украинских военных, ответственных за гибель пяти жителей ДНР
Следственный комитет России вычислил украинских военных, ответственных за гибель 5 жителей ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:12
2022-08-10T10:12
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донецк (днр)
горловка
в мире
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Следственный комитет России вычислил украинских военных, ответственных за гибель 5 жителей ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."В СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, в отношении украинских военнослужащих 30, 54 отдельной механизированной бригады и 56 отдельной мотопехотной бригады", - говорится в сообщении.По данным следствия, 2-5 августа указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, а также населенных пунктах Еленовка, Кременец, Никольское, Октябрь, Александровка Донецкой Народной Республики.Уточняется, что в результате артиллерийских обстрелов погибли пять мирных жителей, в том числе ребенок. Кроме того, 25 граждан получили ранения, повреждено 82 дома и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здания двух школ и четырех больниц.Отмечается, что СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220810/zaderzhanie-1808495987.html
россия
донецк (днр)
горловка
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россия, следственный комитет россии (ск рф), донецк (днр), горловка, в мире
10:12 10.08.2022
 
СК вычислил украинских военных, ответственных за гибель пяти жителей ДНР

СК вычислил украинских военных, ответственных за гибель пяти жителей ДНР при артобстрелах

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Следственный комитет России вычислил украинских военных, ответственных за гибель 5 жителей ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, в отношении украинских военнослужащих 30, 54 отдельной механизированной бригады и 56 отдельной мотопехотной бригады", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 2-5 августа указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, а также населенных пунктах Еленовка, Кременец, Никольское, Октябрь, Александровка Донецкой Народной Республики.
Уточняется, что в результате артиллерийских обстрелов погибли пять мирных жителей, в том числе ребенок. Кроме того, 25 граждан получили ранения, повреждено 82 дома и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здания двух школ и четырех больниц.
Отмечается, что СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
09:56В мире
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Донецк (ДНР)ГорловкаВ мире
 
 
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