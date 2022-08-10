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Глава "Булгаргаза" принял отказ "Газпрома" от поставок топлива за шутку

Глава "Булгаргаза" принял отказ "Газпрома" от поставок топлива за шутку - РИА Новости, 10.08.2022

Глава "Булгаргаза" принял отказ "Газпрома" от поставок топлива за шутку

В Болгарии не сразу поняли серьезность намерений "Газпрома" остановить поставки газа, пишет портал "Дневник". РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:19

2022-08-10T16:19

2022-08-10T16:53

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Болгарии не сразу поняли серьезность намерений "Газпрома" остановить поставки газа, пишет портал "Дневник".Так, после повышения внутренних цен на топливо глава Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Иван Иванов раскритиковал гендиректора "Булгаргаза" Людмила Йоцова."Вас предупреждали, вы не поверили, но вы, как глава крупнейшей газовой компании Болгарии, должны были вмешаться не только путем обращения в Совет министров", — сказал Иванов."По правде говоря, мы думали, что это шутка", — ответил ему Йоцов.Болгарское национальное радио в конце июля со ссылкой на "Булгаргаз" сообщило о планах увеличить цену на газ для потребителей на 54 процента."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки в Болгарию из-за отказа перейти на оплату топлива в рублях. Как отметил в начале августа председатель совета директоров "Булгаргаза" Иван Топчийски, компания продолжает переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок.

https://ria.ru/20220805/strakh-1807379624.html

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Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, болгария, москва, газпром, газпромбанк, московская биржа