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Глава "Булгаргаза" принял отказ "Газпрома" от поставок топлива за шутку - РИА Новости, 10.08.2022
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Глава "Булгаргаза" принял отказ "Газпрома" от поставок топлива за шутку
Глава "Булгаргаза" принял отказ "Газпрома" от поставок топлива за шутку - РИА Новости, 10.08.2022
Глава "Булгаргаза" принял отказ "Газпрома" от поставок топлива за шутку
В Болгарии не сразу поняли серьезность намерений "Газпрома" остановить поставки газа, пишет портал "Дневник". РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:19
2022-08-10T16:53
экономика
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Болгарии не сразу поняли серьезность намерений "Газпрома" остановить поставки газа, пишет портал "Дневник".Так, после повышения внутренних цен на топливо глава Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Иван Иванов раскритиковал гендиректора "Булгаргаза" Людмила Йоцова."Вас предупреждали, вы не поверили, но вы, как глава крупнейшей газовой компании Болгарии, должны были вмешаться не только путем обращения в Совет министров", — сказал Иванов."По правде говоря, мы думали, что это шутка", — ответил ему Йоцов.Болгарское национальное радио в конце июля со ссылкой на "Булгаргаз" сообщило о планах увеличить цену на газ для потребителей на 54 процента."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки в Болгарию из-за отказа перейти на оплату топлива в рублях. Как отметил в начале августа председатель совета директоров "Булгаргаза" Иван Топчийски, компания продолжает переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок.
https://ria.ru/20220805/strakh-1807379624.html
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экономика, цены на нефть, болгария, москва, газпром, газпромбанк, московская биржа
16:19 10.08.2022 (обновлено: 16:53 10.08.2022)
 
Глава "Булгаргаза" принял отказ "Газпрома" от поставок топлива за шутку

Гендиректор "Булгаргаза" Йоцов воспринял отказ "Газпрома" поставлять топливо как шутку

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Болгарии не сразу поняли серьезность намерений "Газпрома" остановить поставки газа, пишет портал "Дневник".
Так, после повышения внутренних цен на топливо глава Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Иван Иванов раскритиковал гендиректора "Булгаргаза" Людмила Йоцова.
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"Вас предупреждали, вы не поверили, но вы, как глава крупнейшей газовой компании Болгарии, должны были вмешаться не только путем обращения в Совет министров", — сказал Иванов.
"По правде говоря, мы думали, что это шутка", — ответил ему Йоцов.
Болгарское национальное радио в конце июля со ссылкой на "Булгаргаз" сообщило о планах увеличить цену на газ для потребителей на 54 процента.
"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки в Болгарию из-за отказа перейти на оплату топлива в рублях. Как отметил в начале августа председатель совета директоров "Булгаргаза" Иван Топчийски, компания продолжает переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок.
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