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"Новую газету" оштрафовали за распространение недостоверной информации
"Новую газету" оштрафовали за распространение недостоверной информации - РИА Новости, 10.08.2022
"Новую газету" оштрафовали за распространение недостоверной информации
Симоновский суд Москвы оштрафовал на 350 тысяч рублей "Новую газету" по статье КоАП о распространении недостоверной информации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:02
2022-08-10T18:02
2022-08-10T18:02
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 350 тысяч рублей "Новую газету" по статье КоАП о распространении недостоверной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Симоновского районного суда Москвы от 10 августа 2022 года АНО "Редакционно-издательский дом" Новая Газета" (АНО "РИД" Новая Газета") был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КРФоАП с назначением наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Статья о распространении в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации предусматривает штраф для юрлиц в размере от 200 до 500 тысяч рублей.Ранее издание уже штрафовали на 300 тысяч рублей по аналогичной статье."Новая газета" приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым.
https://ria.ru/20220810/ovsyannikova-1808672620.html
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происшествия, технологии, москва
"Новую газету" оштрафовали за распространение недостоверной информации
"Новую газету" оштрафовали на 350 тысяч рублей за распространение недостоверной информации
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 350 тысяч рублей "Новую газету" по статье КоАП о распространении недостоверной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Симоновского районного суда Москвы
от 10 августа 2022 года АНО "Редакционно-издательский дом" Новая Газета" (АНО "РИД" Новая Газета") был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КРФоАП с назначением наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Статья о распространении в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации предусматривает штраф для юрлиц в размере от 200 до 500 тысяч рублей.
Ранее издание уже штрафовали на 300 тысяч рублей по аналогичной статье.
"Новая газета" приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым.