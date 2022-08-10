https://ria.ru/20220810/shkoly-1808707110.html

В Ингушетии капремонт 13 школ завершат к 25 августа

В Ингушетии капремонт 13 школ завершат к 25 августа - РИА Новости, 10.08.2022

В Ингушетии капремонт 13 школ завершат к 25 августа

Власти Ингушетии намерены до 25 августа завершить капитальный ремонт 13 школ общей стоимостью более 960 миллионов рублей, еще 16 школ республики будут... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T19:02

2022-08-10T19:02

2022-08-10T19:04

республика ингушетия

общество

назрань

малгобек

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765767481_0:489:2606:1955_1920x0_80_0_0_63837a0c0b70f7c79a726145caadfdcd.jpg

НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены до 25 августа завершить капитальный ремонт 13 школ общей стоимостью более 960 миллионов рублей, еще 16 школ республики будут модернизированы в 2023 году, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "В текущем году у нас запланирована сдача 21 школы и восьми детских садов. Но помимо строительства новых объектов мы занимаемся реконструкцией и капитальным ремонтом старых школьных зданий. Всего на капитальный ремонт 13 общеобразовательных учреждений предусмотрено общее финансирование на сумму 960,9 миллиона рублей", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он отметил, что масштабные ремонтные работы позволят модернизировать учебные заведения в городах Назрань, Малгобек и Сунжа, а также в сельских поселениях Нестеровское, Зязиков-Юрт, Пседах, Галашки, Али-Юрт, Инарки и Долаково. В этих школах проводятся работы по укреплению фундамента, цоколя и отмостки, по замене кровли, потолков, межэтажных перекрытий, окон, дверей, лестничных маршей, входных групп. Также полностью будут заменены системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и пожаротушения."Все работы будут завершены к 25 августа, и дети смогут пойти в практически новые школы 1 сентября. В следующем году по программе капитального ремонта будет модернизировано еще 16 школ. А всего в рамках программы с 2022 по 2026 годы в республике планируется проведение капитального ремонта в 68 школах", - подчеркнул глава Ингушетии."Капремонт частично решает проблему с дефицитом учебных заведений. На территории Ингушетии есть школы 60-70-х годов постройки. Строили их добросовестно, фундамент и стены у них крепкие и после капитального ремонта они нам еще долго послужат", - добавил Калиматов.

https://ria.ru/20220707/stroitelstvo-1800880256.html

https://ria.ru/20220810/forma-1808604536.html

назрань

малгобек

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, назрань, малгобек, республика ингушетия, махмуд-али калиматов