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В Ингушетии капремонт 13 школ завершат к 25 августа - РИА Новости, 10.08.2022
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В Ингушетии капремонт 13 школ завершат к 25 августа
В Ингушетии капремонт 13 школ завершат к 25 августа - РИА Новости, 10.08.2022
В Ингушетии капремонт 13 школ завершат к 25 августа
Власти Ингушетии намерены до 25 августа завершить капитальный ремонт 13 школ общей стоимостью более 960 миллионов рублей, еще 16 школ республики будут... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:02
2022-08-10T19:04
республика ингушетия
общество
назрань
малгобек
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены до 25 августа завершить капитальный ремонт 13 школ общей стоимостью более 960 миллионов рублей, еще 16 школ республики будут модернизированы в 2023 году, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "В текущем году у нас запланирована сдача 21 школы и восьми детских садов. Но помимо строительства новых объектов мы занимаемся реконструкцией и капитальным ремонтом старых школьных зданий. Всего на капитальный ремонт 13 общеобразовательных учреждений предусмотрено общее финансирование на сумму 960,9 миллиона рублей", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он отметил, что масштабные ремонтные работы позволят модернизировать учебные заведения в городах Назрань, Малгобек и Сунжа, а также в сельских поселениях Нестеровское, Зязиков-Юрт, Пседах, Галашки, Али-Юрт, Инарки и Долаково. В этих школах проводятся работы по укреплению фундамента, цоколя и отмостки, по замене кровли, потолков, межэтажных перекрытий, окон, дверей, лестничных маршей, входных групп. Также полностью будут заменены системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и пожаротушения."Все работы будут завершены к 25 августа, и дети смогут пойти в практически новые школы 1 сентября. В следующем году по программе капитального ремонта будет модернизировано еще 16 школ. А всего в рамках программы с 2022 по 2026 годы в республике планируется проведение капитального ремонта в 68 школах", - подчеркнул глава Ингушетии."Капремонт частично решает проблему с дефицитом учебных заведений. На территории Ингушетии есть школы 60-70-х годов постройки. Строили их добросовестно, фундамент и стены у них крепкие и после капитального ремонта они нам еще долго послужат", - добавил Калиматов.
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общество, назрань, малгобек, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
19:02 10.08.2022 (обновлено: 19:04 10.08.2022)
 
В Ингушетии капремонт 13 школ завершат к 25 августа

Капремонт 13 школ стоимостью более 960 миллионов рублей завершат в Ингушетии к 25 августа

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРемонт в школе
Ремонт в школе - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ремонт в школе. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены до 25 августа завершить капитальный ремонт 13 школ общей стоимостью более 960 миллионов рублей, еще 16 школ республики будут модернизированы в 2023 году, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"В текущем году у нас запланирована сдача 21 школы и восьми детских садов. Но помимо строительства новых объектов мы занимаемся реконструкцией и капитальным ремонтом старых школьных зданий. Всего на капитальный ремонт 13 общеобразовательных учреждений предусмотрено общее финансирование на сумму 960,9 миллиона рублей", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что масштабные ремонтные работы позволят модернизировать учебные заведения в городах Назрань, Малгобек и Сунжа, а также в сельских поселениях Нестеровское, Зязиков-Юрт, Пседах, Галашки, Али-Юрт, Инарки и Долаково. В этих школах проводятся работы по укреплению фундамента, цоколя и отмостки, по замене кровли, потолков, межэтажных перекрытий, окон, дверей, лестничных маршей, входных групп. Также полностью будут заменены системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и пожаротушения.
"Все работы будут завершены к 25 августа, и дети смогут пойти в практически новые школы 1 сентября. В следующем году по программе капитального ремонта будет модернизировано еще 16 школ. А всего в рамках программы с 2022 по 2026 годы в республике планируется проведение капитального ремонта в 68 школах", - подчеркнул глава Ингушетии.
"Капремонт частично решает проблему с дефицитом учебных заведений. На территории Ингушетии есть школы 60-70-х годов постройки. Строили их добросовестно, фундамент и стены у них крепкие и после капитального ремонта они нам еще долго послужат", - добавил Калиматов.

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