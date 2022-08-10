09:49 10.08.2022 (обновлено: 11:43 10.08.2022)
В Херсонской области задержали группу пособников СБУ
МВД Херсонской области сообщило о задержании группы пособников СБУ
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. МВД Херсонской области сообщило о задержании группы пособников украинских спецслужб.
"Задержали четырех жителей Херсонской области 1977-1984 годов рождения. В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники", — говорится в сообщении.
Так, один из задержанных под видом рыбака объезжал на велосипеде места дислокации российских войск, чтобы затем передавать сведения и координаты украинской стороне.
У подозреваемых нашли тайники с оружием. Изъяты четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, три автомата Калашникова и патроны, два польских гранатомета "Комар" и травматический пистолет.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.