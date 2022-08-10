https://ria.ru/20220810/sbu-1808495070.html

В Херсонской области задержали группу пособников СБУ

В Херсонской области задержали группу пособников СБУ - РИА Новости, 10.08.2022

В Херсонской области задержали группу пособников СБУ

МВД Херсонской области сообщило о задержании группы пособников украинских спецслужб. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T09:49

2022-08-10T09:49

2022-08-10T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. МВД Херсонской области сообщило о задержании группы пособников украинских спецслужб.Так, один из задержанных под видом рыбака объезжал на велосипеде места дислокации российских войск, чтобы затем передавать сведения и координаты украинской стороне.У подозреваемых нашли тайники с оружием. Изъяты четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, три автомата Калашникова и патроны, два польских гранатомета "Комар" и травматический пистолет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Обе области объявили о планах войти в состав России.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220809/pokushenie-1808235645.html

херсонская область

республика крым

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , республика крым