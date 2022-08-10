18:47 10.08.2022 (обновлено: 19:01 10.08.2022)
Во Франции предложили снять с России санкции ради Украины
Французский депутат Жакобелли предложил снять с России санкции ради Украины
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Франции следует отменить антироссийские санкции, чтобы снять бремя их последствий с французов и разрешить украинский кризис, заявил депутат французского парламента и пресс-секретарь партии "Национальное объединение" Лоран Жакобелли. Об этом пишет Valeurs Actuelles.
"Санкции работают или нет?" — возмутился депутат.
Жакобелли предложил отменить запреты и подчеркнул, что это единственный способ разрешить украинский кризис.
"Единственный, кто страдает от этих санкций, — это наложившие их нации, включая французов", — добавил он.
Парламентарий раскритиковал президента Эммануэля Макрона за отступление от голлистской геополитической доктрины. Жакобелли подчеркнул, что Франция играет особую роль в Европе, и присоединение к "антироссийскому хору" лишило лидера республики возможности быть переговорщиком между Москвой и Киевом. Депутат отметил, что единственный способ добиться решения кризиса на Украине — переговоры и дипломатия.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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