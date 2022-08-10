https://ria.ru/20220810/sanktsii-1808699929.html

Во Франции предложили снять с России санкции ради Украины

Во Франции предложили снять с России санкции ради Украины - РИА Новости, 10.08.2022

Во Франции предложили снять с России санкции ради Украины

Франции следует отменить антироссийские санкции, чтобы снять бремя их последствий с французов и разрешить украинский кризис, заявил депутат французского... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:47

2022-08-10T18:47

2022-08-10T19:01

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Франции следует отменить антироссийские санкции, чтобы снять бремя их последствий с французов и разрешить украинский кризис, заявил депутат французского парламента и пресс-секретарь партии "Национальное объединение" Лоран Жакобелли. Об этом пишет Valeurs Actuelles.Политик считает, что, несмотря на ограничения, дела у России обстоят "не так уж плохо" — рубль укрепился, а экспорт вырос, чего не скажешь о Франции, жители которой теперь сильно переплачивают электроэнергию."Санкции работают или нет?" — возмутился депутат.Жакобелли предложил отменить запреты и подчеркнул, что это единственный способ разрешить украинский кризис."Единственный, кто страдает от этих санкций, — это наложившие их нации, включая французов", — добавил он.Парламентарий раскритиковал президента Эммануэля Макрона за отступление от голлистской геополитической доктрины. Жакобелли подчеркнул, что Франция играет особую роль в Европе, и присоединение к "антироссийскому хору" лишило лидера республики возможности быть переговорщиком между Москвой и Киевом. Депутат отметил, что единственный способ добиться решения кризиса на Украине — переговоры и дипломатия.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>

https://ria.ru/20220810/madrid-1808614871.html

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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон