Рейтинг@Mail.ru
Во Франции предложили снять с России санкции ради Украины - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220810/sanktsii-1808699929.html
Во Франции предложили снять с России санкции ради Украины
Во Франции предложили снять с России санкции ради Украины - РИА Новости, 10.08.2022
Во Франции предложили снять с России санкции ради Украины
Франции следует отменить антироссийские санкции, чтобы снять бремя их последствий с французов и разрешить украинский кризис, заявил депутат французского... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:47
2022-08-10T19:01
в мире
франция
украина
россия
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Франции следует отменить антироссийские санкции, чтобы снять бремя их последствий с французов и разрешить украинский кризис, заявил депутат французского парламента и пресс-секретарь партии "Национальное объединение" Лоран Жакобелли. Об этом пишет Valeurs Actuelles.Политик считает, что, несмотря на ограничения, дела у России обстоят "не так уж плохо" — рубль укрепился, а экспорт вырос, чего не скажешь о Франции, жители которой теперь сильно переплачивают электроэнергию."Санкции работают или нет?" — возмутился депутат.Жакобелли предложил отменить запреты и подчеркнул, что это единственный способ разрешить украинский кризис."Единственный, кто страдает от этих санкций, — это наложившие их нации, включая французов", — добавил он.Парламентарий раскритиковал президента Эммануэля Макрона за отступление от голлистской геополитической доктрины. Жакобелли подчеркнул, что Франция играет особую роль в Европе, и присоединение к "антироссийскому хору" лишило лидера республики возможности быть переговорщиком между Москвой и Киевом. Депутат отметил, что единственный способ добиться решения кризиса на Украине — переговоры и дипломатия.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Полную версию материала читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220810/madrid-1808614871.html
https://ria.ru/20220810/nato-1808477464.html
франция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон
18:47 10.08.2022 (обновлено: 19:01 10.08.2022)
 
Во Франции предложили снять с России санкции ради Украины

Французский депутат Жакобелли предложил снять с России санкции ради Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Франции следует отменить антироссийские санкции, чтобы снять бремя их последствий с французов и разрешить украинский кризис, заявил депутат французского парламента и пресс-секретарь партии "Национальное объединение" Лоран Жакобелли. Об этом пишет Valeurs Actuelles.
Политик считает, что, несмотря на ограничения, дела у России обстоят "не так уж плохо" — рубль укрепился, а экспорт вырос, чего не скажешь о Франции, жители которой теперь сильно переплачивают электроэнергию.
"Санкции работают или нет?" — возмутился депутат.
Жакобелли предложил отменить запреты и подчеркнул, что это единственный способ разрешить украинский кризис.
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
15:24
Мэр Мадрида оскорбил русских и пригрозил отнять у них недвижимость
"Единственный, кто страдает от этих санкций, — это наложившие их нации, включая французов", — добавил он.
Парламентарий раскритиковал президента Эммануэля Макрона за отступление от голлистской геополитической доктрины. Жакобелли подчеркнул, что Франция играет особую роль в Европе, и присоединение к "антироссийскому хору" лишило лидера республики возможности быть переговорщиком между Москвой и Киевом. Депутат отметил, что единственный способ добиться решения кризиса на Украине — переговоры и дипломатия.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
05:50
Американский дипломат пожаловался на "друзей" Путина в НАТО
 
В миреФранцияУкраинаРоссияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала