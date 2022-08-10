https://ria.ru/20220810/sanktsii-1808473981.html
Экс-премьер Словакии обвинил Запад в безумии из-за санкций против России
Экс-премьер Словакии обвинил Запад в безумии из-за санкций против России - РИА Новости, 10.08.2022
Экс-премьер Словакии обвинил Запад в безумии из-за санкций против России
Санкции против России не работают и наносят ущерб таким странам, как Словакия, заявил в Facebook* бывший премьер-министр страны, лидер словацкой парламентской... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T02:05
2022-08-10T02:05
2022-08-10T12:08
владимир путин
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роберт фицо
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экономика
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Санкции против России не работают и наносят ущерб таким странам, как Словакия, заявил в Facebook* бывший премьер-министр страны, лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо.По его мнению, Запад "сошел с ума" в зацикленности на принятии ограничительных мер в отношении Москвы.Словацкий политик считает примером неэффективности санкций остановку транзита российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба".Фицо уточнил, что Россия еще в июле заплатила за транзит нефти в августе, однако Киев не принял платежи, ссылаясь на западные санкции против Москвы.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220809/neft-1808377568.html
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владимир путин, россия, москва, украина, словакия, роберт фицо, в мире, экономика
02:05 10.08.2022 (обновлено: 12:08 10.08.2022)
Экс-премьер Словакии обвинил Запад в безумии из-за санкций против России
Экс-премьер Словакии Фицо: санкции Запада привели к остановке транзита нефти через Украину