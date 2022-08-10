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Байден отправился в Южную Каролину с сыном Хантером

Байден отправился в Южную Каролину с сыном Хантером - РИА Новости, 10.08.2022

Байден отправился в Южную Каролину с сыном Хантером

Президент США Джо Байден в среду отправился в штат Южная Каролина, в самолет с ним вошел сын Хантер Байден, неоднократно фигурировавший в скандальных сообщениях РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T22:34

2022-08-10T22:34

2022-08-10T22:36

в мире

хантер байден

дональд трамп

южная каролина

чарлстон

флорида

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду отправился в штат Южная Каролина, в самолет с ним вошел сын Хантер Байден, неоднократно фигурировавший в скандальных сообщениях из-за фотографий и видео с утерянного ноутбука.Байден отправился из Белого дома в город Чарлстон, который находится в Южной Каролине на берегу океана. О целях поездки Белый дом не сообщал, последующих мероприятий в графике президента на среду не значится, о сроках его возвращения не говорится. Вместе с первой леди президента сопровождал и его сын Хантер, следует из опубликованной трансляции.Критика отношений президента с сыном зазвучала вновь в свете проведенного у бывшего главы американской администрации Дональда Трампа обыска в имении во Флориде. Представители республиканской партии настаивают, что расследовать нужно не деятельность бывшего президента, а бизнес-связи Хантера Байдена, указывая, что в их развитии якобы мог помогать отец, занимая государственные посты.

https://ria.ru/20220715/baydeny-1802564718.html

южная каролина

чарлстон

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хантер байден, дональд трамп, южная каролина, чарлстон, флорида