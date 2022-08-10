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Байден отправился в Южную Каролину с сыном Хантером - РИА Новости, 10.08.2022
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Байден отправился в Южную Каролину с сыном Хантером
Байден отправился в Южную Каролину с сыном Хантером - РИА Новости, 10.08.2022
Байден отправился в Южную Каролину с сыном Хантером
Президент США Джо Байден в среду отправился в штат Южная Каролина, в самолет с ним вошел сын Хантер Байден, неоднократно фигурировавший в скандальных сообщениях РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T22:34
2022-08-10T22:36
в мире
хантер байден
дональд трамп
южная каролина
чарлстон
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду отправился в штат Южная Каролина, в самолет с ним вошел сын Хантер Байден, неоднократно фигурировавший в скандальных сообщениях из-за фотографий и видео с утерянного ноутбука.Байден отправился из Белого дома в город Чарлстон, который находится в Южной Каролине на берегу океана. О целях поездки Белый дом не сообщал, последующих мероприятий в графике президента на среду не значится, о сроках его возвращения не говорится. Вместе с первой леди президента сопровождал и его сын Хантер, следует из опубликованной трансляции.Критика отношений президента с сыном зазвучала вновь в свете проведенного у бывшего главы американской администрации Дональда Трампа обыска в имении во Флориде. Представители республиканской партии настаивают, что расследовать нужно не деятельность бывшего президента, а бизнес-связи Хантера Байдена, указывая, что в их развитии якобы мог помогать отец, занимая государственные посты.
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южная каролина
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в мире, хантер байден, дональд трамп, южная каролина, чарлстон, флорида
22:34 10.08.2022 (обновлено: 22:36 10.08.2022)
 
Байден отправился в Южную Каролину с сыном Хантером

Байден взял своего сына Хантера в президентский самолет и отправился в Южную Каролину

© AP Photo / Ng Han GuanДжо Байден с сыном Хантером Байденом
Джо Байден с сыном Хантером Байденом - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Джо Байден с сыном Хантером Байденом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду отправился в штат Южная Каролина, в самолет с ним вошел сын Хантер Байден, неоднократно фигурировавший в скандальных сообщениях из-за фотографий и видео с утерянного ноутбука.
Байден отправился из Белого дома в город Чарлстон, который находится в Южной Каролине на берегу океана. О целях поездки Белый дом не сообщал, последующих мероприятий в графике президента на среду не значится, о сроках его возвращения не говорится. Вместе с первой леди президента сопровождал и его сын Хантер, следует из опубликованной трансляции.
Хантер Байден в Белом доме. Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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Байден-младший топит Байдена-старшего
Критика отношений президента с сыном зазвучала вновь в свете проведенного у бывшего главы американской администрации Дональда Трампа обыска в имении во Флориде. Представители республиканской партии настаивают, что расследовать нужно не деятельность бывшего президента, а бизнес-связи Хантера Байдена, указывая, что в их развитии якобы мог помогать отец, занимая государственные посты.
 
В миреХантер БайденДональд ТрампЮжная КаролинаЧарлстонФлорида
 
 
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