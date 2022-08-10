https://ria.ru/20220810/ryba-1808549615.html

Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на реке Одра

Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на реке Одра - РИА Новости, 10.08.2022

Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на реке Одра

Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на реке Одра из-за попавшего в воду ядовитого растворителя, гибнут тонны рыбы, сообщила Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:43

2022-08-10T12:43

2022-08-10T12:43

в мире

вроцлав

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ВАРШАВА, 10 авг - РИА Новости. Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на реке Одра из-за попавшего в воду ядовитого растворителя, гибнут тонны рыбы, сообщила Gazeta Wyborcza.Первые сообщения стали поступать от рыбаков и местных жителей 26 июля. Тогда в воде было замечено большое количество мертвой рыбы, сейчас она исчисляется тоннами. Одра протекает через пять польских воеводств – Западнопоморское, Лубуское, Нижнесилезское, Опольское и Силезское. Исследование воды сейчас проводится в каждом из них.Сообщается, что отравленная вода спускается вниз по течению, заражая новые территории. Местные власти призывают держаться подальше от воды и соблюдать осторожность.Инспекция охраны окружающей среды во Вроцлаве взяла пробы и провела исследование. "На основании измерений не было подтверждено закисление воды в реке. Напротив, высокий уровень кислорода в воде, отклоняющийся от типичных концентраций кислорода в течение лета, то есть в условиях высоких температур и низких состояний воды, отсутствие цветения в воде, высокая температура воды указывали на его неестественное происхождение. Возможно, в воду попало вещество с сильно окисляющими свойствами, из-за которого в результате реакций, происходящих в воде, выделяется кислород", - информировала служба.Образцы, взятые из двух точек, указывают с более чем 80-процентной вероятностью факт появления в воде мезитилена - вещества, обладающего токсическим воздействием на водные организмы.

https://ria.ru/20220809/ozero-1808306138.html

вроцлав

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в мире, вроцлав