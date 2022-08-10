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Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на реке Одра - РИА Новости, 10.08.2022
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Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на реке Одра
Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на реке Одра - РИА Новости, 10.08.2022
Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на реке Одра
Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на реке Одра из-за попавшего в воду ядовитого растворителя, гибнут тонны рыбы, сообщила Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:43
2022-08-10T12:43
в мире
вроцлав
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ВАРШАВА, 10 авг - РИА Новости. Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на реке Одра из-за попавшего в воду ядовитого растворителя, гибнут тонны рыбы, сообщила Gazeta Wyborcza.Первые сообщения стали поступать от рыбаков и местных жителей 26 июля. Тогда в воде было замечено большое количество мертвой рыбы, сейчас она исчисляется тоннами. Одра протекает через пять польских воеводств – Западнопоморское, Лубуское, Нижнесилезское, Опольское и Силезское. Исследование воды сейчас проводится в каждом из них.Сообщается, что отравленная вода спускается вниз по течению, заражая новые территории. Местные власти призывают держаться подальше от воды и соблюдать осторожность.Инспекция охраны окружающей среды во Вроцлаве взяла пробы и провела исследование. "На основании измерений не было подтверждено закисление воды в реке. Напротив, высокий уровень кислорода в воде, отклоняющийся от типичных концентраций кислорода в течение лета, то есть в условиях высоких температур и низких состояний воды, отсутствие цветения в воде, высокая температура воды указывали на его неестественное происхождение. Возможно, в воду попало вещество с сильно окисляющими свойствами, из-за которого в результате реакций, происходящих в воде, выделяется кислород", - информировала служба.Образцы, взятые из двух точек, указывают с более чем 80-процентной вероятностью факт появления в воде мезитилена - вещества, обладающего токсическим воздействием на водные организмы.
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в мире, вроцлав
12:43 10.08.2022
 
Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на реке Одра

В польскую реку Одра попал ядовитый растворитель, из-за чего гибнут тонны рыбы

CC BY-SA 4.0 / Grzegorz Gołębiowski / Вид на реку Одра с польской стороны
Вид на реку Одра с польской стороны - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Grzegorz Gołębiowski /
Вид на реку Одра с польской стороны
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ВАРШАВА, 10 авг - РИА Новости. Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на реке Одра из-за попавшего в воду ядовитого растворителя, гибнут тонны рыбы, сообщила Gazeta Wyborcza.
Первые сообщения стали поступать от рыбаков и местных жителей 26 июля. Тогда в воде было замечено большое количество мертвой рыбы, сейчас она исчисляется тоннами. Одра протекает через пять польских воеводств – Западнопоморское, Лубуское, Нижнесилезское, Опольское и Силезское. Исследование воды сейчас проводится в каждом из них.
Сообщается, что отравленная вода спускается вниз по течению, заражая новые территории. Местные власти призывают держаться подальше от воды и соблюдать осторожность.
Инспекция охраны окружающей среды во Вроцлаве взяла пробы и провела исследование. "На основании измерений не было подтверждено закисление воды в реке. Напротив, высокий уровень кислорода в воде, отклоняющийся от типичных концентраций кислорода в течение лета, то есть в условиях высоких температур и низких состояний воды, отсутствие цветения в воде, высокая температура воды указывали на его неестественное происхождение. Возможно, в воду попало вещество с сильно окисляющими свойствами, из-за которого в результате реакций, происходящих в воде, выделяется кислород", - информировала служба.
Образцы, взятые из двух точек, указывают с более чем 80-процентной вероятностью факт появления в воде мезитилена - вещества, обладающего токсическим воздействием на водные организмы.
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В миреВроцлав
 
 
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