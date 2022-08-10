https://ria.ru/20220810/rubl-1808468830.html

Эксперт рассказал об обвале рубля после “нефтяного отката”

Эксперт рассказал об обвале рубля после “нефтяного отката” - РИА Новости, 10.08.2022

Эксперт рассказал об обвале рубля после “нефтяного отката”

Рубль по-прежнему поддерживают положительное сальдо торгового баланса и значительных доход, который компании получают от экспорта. Однако все может изменить... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T02:15

2022-08-10T02:15

2022-08-10T02:15

экономика

россия

дмитрий бабин

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

рубль

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7e71508ebbd579b5cc7f5b27348d7bad.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Рубль по-прежнему поддерживают положительное сальдо торгового баланса и значительных доход, который компании получают от экспорта. Однако все может изменить серьезная рецессия, которая снизит спрос на энергоносители, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.Он напомнил, что поддержку рублю все так же оказывает перевес предложения валюты над спросом.При этом дорогое сырье, прежде всего, нефть и газ, являются едва ли не единственной защитой российской валюты от рисков санкций и нарастания геополитической напряженности. Как следствие, рубль может ослабнуть, если нефтяные котировки продолжат снижаться. В случае появления признаков рецессии у стран-потребителей сырья спрос на него упадет. Снизятся и цены, что может вызвать возвращение доллара к отметкам 80 рублей и выше, прогнозирует Бабин.

https://ria.ru/20220808/dollar-1807797487.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дмитрий бабин, рубль, нефть