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Эксперт рассказал об обвале рубля после “нефтяного отката” - РИА Новости, 10.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220810/rubl-1808468830.html
Эксперт рассказал об обвале рубля после “нефтяного отката”
Эксперт рассказал об обвале рубля после “нефтяного отката” - РИА Новости, 10.08.2022
Эксперт рассказал об обвале рубля после “нефтяного отката”
Рубль по-прежнему поддерживают положительное сальдо торгового баланса и значительных доход, который компании получают от экспорта. Однако все может изменить... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T02:15
2022-08-10T02:15
экономика
россия
дмитрий бабин
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
нефть
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Рубль по-прежнему поддерживают положительное сальдо торгового баланса и значительных доход, который компании получают от экспорта. Однако все может изменить серьезная рецессия, которая снизит спрос на энергоносители, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.Он напомнил, что поддержку рублю все так же оказывает перевес предложения валюты над спросом.При этом дорогое сырье, прежде всего, нефть и газ, являются едва ли не единственной защитой российской валюты от рисков санкций и нарастания геополитической напряженности. Как следствие, рубль может ослабнуть, если нефтяные котировки продолжат снижаться. В случае появления признаков рецессии у стран-потребителей сырья спрос на него упадет. Снизятся и цены, что может вызвать возвращение доллара к отметкам 80 рублей и выше, прогнозирует Бабин.
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экономика, россия, дмитрий бабин, рубль, нефть
02:15 10.08.2022
 
Эксперт рассказал об обвале рубля после “нефтяного отката”

Эксперт Бабин спрогнозировал обвал рубля в случае снижения спроса на энергоносители

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Рубль по-прежнему поддерживают положительное сальдо торгового баланса и значительных доход, который компании получают от экспорта. Однако все может изменить серьезная рецессия, которая снизит спрос на энергоносители, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.
Он напомнил, что поддержку рублю все так же оказывает перевес предложения валюты над спросом.
“К тому же ЦБ в ежеквартальном докладе отметил, что его базовый сценарий предполагает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила только с 2023 года”, — рассуждает он.
При этом дорогое сырье, прежде всего, нефть и газ, являются едва ли не единственной защитой российской валюты от рисков санкций и нарастания геополитической напряженности. Как следствие, рубль может ослабнуть, если нефтяные котировки продолжат снижаться. В случае появления признаков рецессии у стран-потребителей сырья спрос на него упадет. Снизятся и цены, что может вызвать возвращение доллара к отметкам 80 рублей и выше, прогнозирует Бабин.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 01:15
Эксперт рассказал, какая валюта "подпирает" доллар
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияДмитрий БабинРубльНефть
 
 
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