https://ria.ru/20220810/rozhdaemost-1808475554.html

Эксперты оценили влияние пандемии на рождаемость в России

Эксперты оценили влияние пандемии на рождаемость в России - РИА Новости, 10.08.2022

Эксперты оценили влияние пандемии на рождаемость в России

Пандемия повлияла на рождаемость в России, наименее репрезентативным в этом плане является 2020 год, однако провалы рождаемости связаны и с волнами COVID-19, и... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T03:27

2022-08-10T03:27

2022-08-10T03:27

распространение коронавируса

общество

высшая школа экономики (вшэ)

россия

владимир козлов

демография

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92015/04/920150425_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fdf29827a0f0ac7bf5cea9adf0055d7d.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пандемия повлияла на рождаемость в России, наименее репрезентативным в этом плане является 2020 год, однако провалы рождаемости связаны и с волнами COVID-19, и с локдауном, рассказали РИА Новости эксперты.По словам заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Сергея Шульгина, в России наблюдался краткосрочный спад рождаемости, связанный с волнами COVID-19.По его мнению, наиболее важными факторами в этом являются обеспеченность жильем, уровень доходов, социальная защищенность, уровень неопределенности, здоровья, наличие подходящего партнера. Он также обратил внимание, что пандемия ещё не закончилась, поэтому подводить окончательные итоги ещё рано.По мнению доцента Института демографии НИУ ВШЭ Владимира Козлова, пандемия несильно повлияла на рождаемость в 2020 году, и год с этой точки зрения не является репрезентативным. Данные первого квартала 2021 года показывают, что рождаемость понемногу начала снижаться, по результатам полугодия снижение также есть, но за картиной надо наблюдать, уточнил эксперт."Нам поначалу казалось, что (пандемия) не повлияла, но вот сейчас надо будет смотреть, внимательно отмониторить 2022 год, потому что есть признаки того, что могла привести к снижению в 2022 году", — отметил Козлов.Он также сообщил, что тревожные признаки есть, но причины снижения рождаемости пока называть рано. В частности, на это могло повлиять снижение доходов, суеверия, связанные с прививками.

https://ria.ru/20211203/rozhdaemost-1761944008.html

https://ria.ru/20220127/pandemiya-1769577957.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, высшая школа экономики (вшэ), россия, владимир козлов, демография, дети