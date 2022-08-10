https://ria.ru/20220810/rozhdaemost-1808475554.html
Эксперты оценили влияние пандемии на рождаемость в России
Эксперты оценили влияние пандемии на рождаемость в России - РИА Новости, 10.08.2022
Эксперты оценили влияние пандемии на рождаемость в России
Пандемия повлияла на рождаемость в России, наименее репрезентативным в этом плане является 2020 год, однако провалы рождаемости связаны и с волнами COVID-19, и... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T03:27
2022-08-10T03:27
2022-08-10T03:27
распространение коронавируса
общество
высшая школа экономики (вшэ)
россия
владимир козлов
демография
дети
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пандемия повлияла на рождаемость в России, наименее репрезентативным в этом плане является 2020 год, однако провалы рождаемости связаны и с волнами COVID-19, и с локдауном, рассказали РИА Новости эксперты.По словам заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Сергея Шульгина, в России наблюдался краткосрочный спад рождаемости, связанный с волнами COVID-19.По его мнению, наиболее важными факторами в этом являются обеспеченность жильем, уровень доходов, социальная защищенность, уровень неопределенности, здоровья, наличие подходящего партнера. Он также обратил внимание, что пандемия ещё не закончилась, поэтому подводить окончательные итоги ещё рано.По мнению доцента Института демографии НИУ ВШЭ Владимира Козлова, пандемия несильно повлияла на рождаемость в 2020 году, и год с этой точки зрения не является репрезентативным. Данные первого квартала 2021 года показывают, что рождаемость понемногу начала снижаться, по результатам полугодия снижение также есть, но за картиной надо наблюдать, уточнил эксперт."Нам поначалу казалось, что (пандемия) не повлияла, но вот сейчас надо будет смотреть, внимательно отмониторить 2022 год, потому что есть признаки того, что могла привести к снижению в 2022 году", — отметил Козлов.Он также сообщил, что тревожные признаки есть, но причины снижения рождаемости пока называть рано. В частности, на это могло повлиять снижение доходов, суеверия, связанные с прививками.
https://ria.ru/20211203/rozhdaemost-1761944008.html
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общество, высшая школа экономики (вшэ), россия, владимир козлов, демография, дети
Эксперты оценили влияние пандемии на рождаемость в России
Эксперты заявили о негативном влиянии пандемии на рождаемость в России
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пандемия повлияла на рождаемость в России, наименее репрезентативным в этом плане является 2020 год, однако провалы рождаемости связаны и с волнами COVID-19, и с локдауном, рассказали РИА Новости эксперты.
По словам заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Сергея Шульгина, в России
наблюдался краткосрочный спад рождаемости, связанный с волнами COVID-19.
"Например, провалы в месячных показателях рождаемости в 2021 году после первых волн COVID-19 и жесткого локдауна в 2020-м. Прямые эффекты COVID-19 носили краткосрочный характер, и общество к ним адаптировалось. В длительном периоде рождаемость зависит от репродуктивных установок родителей, то есть сколько детей они хотят иметь, и от возможности реализовать свои репродуктивные предпочтения", — отметил эксперт.
По его мнению, наиболее важными факторами в этом являются обеспеченность жильем, уровень доходов, социальная защищенность, уровень неопределенности, здоровья, наличие подходящего партнера. Он также обратил внимание, что пандемия ещё не закончилась, поэтому подводить окончательные итоги ещё рано.
По мнению доцента Института демографии НИУ ВШЭ Владимира Козлова
, пандемия несильно повлияла на рождаемость в 2020 году, и год с этой точки зрения не является репрезентативным. Данные первого квартала 2021 года показывают, что рождаемость понемногу начала снижаться, по результатам полугодия снижение также есть, но за картиной надо наблюдать, уточнил эксперт.
"Нам поначалу казалось, что (пандемия) не повлияла, но вот сейчас надо будет смотреть, внимательно отмониторить 2022 год, потому что есть признаки того, что могла привести к снижению в 2022 году", — отметил Козлов.
Он также сообщил, что тревожные признаки есть, но причины снижения рождаемости пока называть рано. В частности, на это могло повлиять снижение доходов, суеверия, связанные с прививками.