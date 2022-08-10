https://ria.ru/20220810/retsidivist-1808571580.html

Рецидивист, напавший с ножницами на следователя, получил 13 лет колонии

Рецидивист, напавший с ножницами на следователя, получил 13 лет колонии - РИА Новости, 10.08.2022

Рецидивист, напавший с ножницами на следователя, получил 13 лет колонии

Свердловский областной суд приговорил к 13 годам колонии особого режима екатеринбуржца, который напал на следователя и нанес ему более 20 ударов ножницами,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:54

2022-08-10T13:54

2022-08-10T13:54

происшествия

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екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 13 годам колонии особого режима екатеринбуржца, который напал на следователя и нанес ему более 20 ударов ножницами, сообщила пресс-служба суда.В ноябре прошлого года в кабинете здания отдела полиции №10 УМВД по Екатеринбургу ранее судимый за кражи, мошенничество и грабежи местный житель Александр Храмцов, подозреваемый в серии хищений из магазинов, долгое время находившийся в федеральном розыске, в ходе допроса неожиданно напал на сотрудника следственного подразделения.Как уточнили в суде, молодой человек попросил сотрудника полиции расстегнуть наручники и освободить его руки, чтобы он смог надеть куртку. Когда сотрудник полиции выполнил просьбу, Хромцов схватил со стола ножницы и ударил следователя в шею, затем нанес еще 21 удар, после чего повалил сотрудника полиции на пол, на крики прибежали коллеги потерпевшего. В отношении Хромцова было возбуждено дело по статье 295 УК РФ – посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование."Хромцову Александру Николаевичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220809/sevastopol-1808442189.html

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происшествия, россия, екатеринбург